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24 Ağustos 2018 21:15

MŞÜ Rektörü Polat’ın acı günü

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof.

MŞÜ Rektörü Polat’ın acı günü

24 Ağustos 2018 21:15

Dr. Fethi Ahmet Polat’ın babası Fethi Polat hayatını kaybetti.


MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın babası Fethi Polat (85) bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Merhum Fethi Polat’ın cenazesi 25 Ağustos 2018 (yarın) tarihinde Adana Merkez Sarıçam Mahallesi, Buruk Mezarlığı camisinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla toprağa verilecek.


MŞÜ’den yapılan açıklamada, “Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat hocamızın kıymetli babası Fethi Polat hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun cenazesi 25.08.2018 tarihinde Adana Merkez Sarıçam Mahallesi, Buruk Mezarlığı Camiinde öğle namazını müteakiben kaldırılacaktır. MŞÜ ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.


Öte yandan hac görevini yapmak üzere kutsal topraklara giden MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın yarınki cenaze namazına yetişmek üzere yola çıktığı öğrenildi.




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