MŞÜ’de “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. Yılı” paneli

Yılı” başlığı altında panel düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. Yılı” konulu panel; Dr. Öğretim Üyesi Elçin Neciyev’in moderatörlüğünde yapıldı. Prof. Dr. Cevad Selam ile Doç. Dr. Yegane Çağlayan’ın konuşmacı olduğu panelin açılışında konuşan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Azerbaycan gezisinden bahsederek, karşılaştığı yaşantıları dile getirdi. Devletin öneminden bahseden Rektör Polat, “Yollarda çektiğimiz sıkıntıları ben hatırlıyorum da arkadaşlar, ben o zaman dedim ki devlet ne kadar önemliymiş, hani biz bazen devleti eleştiririz ya, devlet denince akla hani kurallar gelir, kaideler gelir, bağlayıcılık gelir. Bende gençlik yıllarımda sizin gibi düşünürdüm, devlet denince hani böyle çok despot filan gibi, fakat Azerbaycan’a inince devletin ne anlama geldiğini, o yolculukta ben anladım. Namusunuz, şerefiniz, haysiyetiniz, paranız, can güvenliğiniz, hiçbir şeyin garantisi yok. Böyle bir ortamda biz Şeki’ye gittik, ben orada tabi elhamdülillah güzel hizmetlerimiz oldu. Birçok genç kardeşimle tanıştım, halen onlarla diyalogum devam ediyor. Onların bir kısmını Türkiye’ye getirdik, okudular, çeşitli üniversitelerde hoca olarak çalışanlar var içlerinde. Allah’a binlerce kez şükürler olsun Azerbaycan kısa süre içerisinde toparlandı, onları hocalarımız anlatacaklar” dedi.

“İnsan devletin ne olduğunu, devlet yokken anlıyor”

İnsanın devletinin ne olduğunu devlet yokken anladığını vurgulayan Rektör Polat, “Size bir devlet adamı olarak bunları söylemiyorum, devlet adamı olarak konuşsam dersiniz ki; ‘hoca zaten devleti temsilen konuşuyor’, dolayısıyla bunun çok bir anlamı yok. Gerçekten bir ağabeyiniz, bir büyüğünüz olarak konuşuyorum. İnsan devletin ne olduğunu, devlet yokken anlıyor. Devlet varken çok farkına varmıyorsunuz. Bir devletle başınız derde düşerse, devleti anlıyorsunuz. İkincisi, devletinizi kaybettiğiniz zaman devleti anlıyorsunuz. Bugün Suriye’de yaşanan hadiseler olduğu gibi, eğer Azerbaycan’da düzgün bir liderlik olmasaydı, 92 yılı ve sonraki yıllarda emin olun ki arkadaşlar belki Azerbaycan Suriye’den daha perişan olabilirdi. Azerbaycan’ının bizim için çok önemli olduğunu hepinizin anlaması gerekiyor, Azerbaycan için de biz çok önemliyiz. Onu zaten Azerbaycan’da bütün herkes çok derinden biliyor, onu söyleyeyim” diye konuştu.

Rektör Polat’ın konuşmasının ardından panel; Dr. Öğretim Üyesi Elçin Neciyev’in moderatörlüğünde Prof. Dr. Cevad Selam ile Doç. Dr. Yegane Çağlayan’ın konuşmalarıyla devam etti.

Panele Rektör Polat’ın eşi Nilüfer Polat, rektör yardımcıları, akademisyenler, idari personel ile öğrenciler katıldı.