MŞÜ'de “Berat Takdim” töreni

Üniversitedeki 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene Muş Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, protokol üyeleri, üniversite öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat tarafından yapılan açılış konuşmasıyla devam etti.

Daha sonra bir konuşma yapan Muş Valisi Aziz Yıldırım, 2018-2019 eğitim öğretim yılının hayırlı vesile olması dileğinde bulunarak, “Bizler üniversitelerimizden çok şey beklemekteyiz. Bilgi üretme, aktarma, teknolojiye dönüştürme, beceri kazandırma, ufuk açma işlevinin yanı sıra ulusal ölçekte yurdumuzla ilgili, yerel ölçekte ise ilimizle ilgili sorunları ayırt ederek araştırma konusu yapılması ve çözüm önerilerinin sunulması bizim üniversitelerimizden en büyük beklentimizdir” dedi.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Vali Yıldırım, “Sevgili öğrenciler, sizler 7,5 milyon öğrenci arasından seçilmiş gayretli, talihli ve başarılı öğrencilersiniz. Akranlarınızla kıyasladığımızda yaklaşık 18 milyon öğrenci arasından geldiniz. Benim her zaman dediğim gibi bizim yerimizde sizler olacaksınız. Benim yerime sizlerden birisi burada olacak, değerli hocalarımın yerine sizin bir arkadaşınız gelecek. Bizleri, siz uluslararası toplantılarda temsil edeceksiniz. Yarınlarımızın umudu olarak sizlerden en büyük beklentimiz, ülkemizin geleceğine sahip çıkmanızdır. Bu duygularla 2018-2019 eğitim öğretim yılının hocalarımıza, öğrencilerimize ve velilere hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından üniversitede görev yapan profesör, doçent ve yardımcı doçentlere plaket takdimi yapıldı.

Tören, daha sonra Avukat Hayati İnanç tarafından verilen ‘Şiirden Hayata' konulu seminerle devam etti.

Düzenlenen tören, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.