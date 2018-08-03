Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 11:51

MŞÜ’de en fazla ödünç alınan 100 kitap belli oldu

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Kütüphanesinden son bir yıl içinde en fazla ödünç alınan 100 kitap belli oldu.

MŞÜ’de en fazla ödünç alınan 100 kitap belli oldu

03 Ağustos 2018 11:51


MŞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, otomasyon sistemiyle tutulan kayıtlara dayalı olarak, 01 Ağustos 2017 ile 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında kütüphaneden en fazla ödünç alınan 100 kitabın listesini açıkladı. Listeye göre kütüphanenin en çok talep gören kitabı, Mehmet Rauf’un ’Eylül’ romanı oldu. Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından 2017 yılında Türkiye çapında üniversite kütüphanelerinden en çok ödünç alınan kitap olduğu açıklanan Oğuz Atay’ın ’Tutunamayanlar’ romanı listede ikinci sırada yer alırken, Dostoyevski’nin ’Suç ve Ceza’ romanı ise üçüncü sırada kendine yer buldu.



"Kütüphane yeni akademik yıla hazırlanıyor"


Bölgenin en donanımlı ve materyal sayısı en fazla üniversite kütüphanelerinden biri olan Muş Alparslan Üniversitesi Kütüphanesinde yeni akademik yıl için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda yeni isimliği asılan kütüphaneden öğrenci ve personelin daha rahat ve nezih bir ortamda hizmet alabilmesi ve kütüphaneden en etkili şekilde yararlanması için planlanan çalışmalara ilişkin bilgilendirme, ilerleyen günlerde yapılacak. Öğrenci ve akademisyenlerin yanı sıra idari personelinde yararlandığı Muş Alparslan Üniversitesi Kütüphanesinde 61 bin 140 adet kitap bulunuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç