MŞÜ’de en fazla ödünç alınan 100 kitap belli oldu

MŞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, otomasyon sistemiyle tutulan kayıtlara dayalı olarak, 01 Ağustos 2017 ile 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında kütüphaneden en fazla ödünç alınan 100 kitabın listesini açıkladı. Listeye göre kütüphanenin en çok talep gören kitabı, Mehmet Rauf’un ’Eylül’ romanı oldu. Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından 2017 yılında Türkiye çapında üniversite kütüphanelerinden en çok ödünç alınan kitap olduğu açıklanan Oğuz Atay’ın ’Tutunamayanlar’ romanı listede ikinci sırada yer alırken, Dostoyevski’nin ’Suç ve Ceza’ romanı ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

"Kütüphane yeni akademik yıla hazırlanıyor"

Bölgenin en donanımlı ve materyal sayısı en fazla üniversite kütüphanelerinden biri olan Muş Alparslan Üniversitesi Kütüphanesinde yeni akademik yıl için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda yeni isimliği asılan kütüphaneden öğrenci ve personelin daha rahat ve nezih bir ortamda hizmet alabilmesi ve kütüphaneden en etkili şekilde yararlanması için planlanan çalışmalara ilişkin bilgilendirme, ilerleyen günlerde yapılacak. Öğrenci ve akademisyenlerin yanı sıra idari personelinde yararlandığı Muş Alparslan Üniversitesi Kütüphanesinde 61 bin 140 adet kitap bulunuyor.