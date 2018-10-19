MŞÜ'de “Gelin Tanışalım Hayra Ortak Olalım” etkinliği

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) bünyesinde birçok farklı alanda gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla adından söz ettiren Hayırda Buluşanlar Topluluğu (HBT), üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik bir etkinlik düzenledi. “Gelin Tanışalım Hayra Ortak Olalım” başlığı altında Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen tanıtım ve tanışma etkinliğine; Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Hayırda Buluşanlar Topluluğu Danışmanı Hatip Erdoğmuş, topluluk üyeleri, öğretim görevlileri ile yeni öğrenciler katıldı.

Çeşitli ikramların yapıldığı tanıtım ve tanışma etkinliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğmuş, “2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitemizi kazanan yeni öğrencilerimize yönelik ‘Gelin Tanışalım Hayra Ortak Olalım' başlığı altında topluluğumuzu tanıtmak ve yeni öğrencilerle tanışmak anlamında bir etkinlik düzenledik” dedi.