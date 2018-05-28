MŞÜ’de hobi bahçesi çalışmasında sona gelindi

Hobi bahçelerinin tamamlanmasının, üniversite öğrencileri için olduğu kadar personel için de her bakımdan cazip olduğunu ifade eden MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, çalışmanın külliye için önemli bir adım olacağını söyledi. Ara yol ve sulama boru hatlarının döşenmesi tamamlanmak üzere olan hobi bahçelerinde organik bitki yetiştiriciliğine elverişli toprak serme işlemleri de başladı. Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Asaf Asatekin ile hobi bahçeleri şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Organik bitki yetiştiriciliğinde oldukça önemli olan toprağın kalitesini kontrol eden Prof. Dr. Karadağ, çalışmalar bütünüyle bittiğinde çok güzel bir alan edileceğini belirterek, hızla devam eden çalışmalar sonucunda hobi bahçesinin akademik ve idari personelin hizmetine kısa süre içinde sunulacağını belirtti.