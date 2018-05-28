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28 Mayıs 2018 15:31

MŞÜ’de hobi bahçesi çalışmasında sona gelindi

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) akademik ve idari personelinin, ailelerinin ve misafirlerinin daha kaliteli ve huzurlu vakit geçirebilmeleri amacıyla hazırlanan hobi bahçelerinin altyapı çalışmalarında sona gelindi.

MŞÜ’de hobi bahçesi çalışmasında sona gelindi

28 Mayıs 2018 15:31


Hobi bahçelerinin tamamlanmasının, üniversite öğrencileri için olduğu kadar personel için de her bakımdan cazip olduğunu ifade eden MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, çalışmanın külliye için önemli bir adım olacağını söyledi. Ara yol ve sulama boru hatlarının döşenmesi tamamlanmak üzere olan hobi bahçelerinde organik bitki yetiştiriciliğine elverişli toprak serme işlemleri de başladı. Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Asaf Asatekin ile hobi bahçeleri şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Organik bitki yetiştiriciliğinde oldukça önemli olan toprağın kalitesini kontrol eden Prof. Dr. Karadağ, çalışmalar bütünüyle bittiğinde çok güzel bir alan edileceğini belirterek, hızla devam eden çalışmalar sonucunda hobi bahçesinin akademik ve idari personelin hizmetine kısa süre içinde sunulacağını belirtti.




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