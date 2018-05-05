Muş Alparslan Üniversitesi, MŞÜ Anemon Öğrenci Topluluğu, Öğrenci Konsey Başkanlığı ve İlim Yayma Cemiyeti Muş Şubesi’nin ortaklığıyla “Kur’an-ı Kerim Meali ve Hadis-i Şerif Yarışması” gerçekleştirildi. Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Dersliklerinde sınav şeklinde düzenlenen Kur’an-ı Kerim Meali ve Hadis-i Şerif Yarışması’na 150’e yakın öğrenci katıldı. Gerçekleştirilen sınavlı yarışma hakkında açıklamalarda bulunan Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Yusuf Kenan Atılgan, yarışma çerçevesinde ilk beşe girerek derece elde eden öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edileceğini söyledi. Yaklaşık dört yıldan bu yana İslami İlimler Fakültesi öğrencileri özelinde tüm üniversitemizdeki öğrencilerin katılabileceği Kur’an-ı Kerim Meali ve Hadis-i Şerif Yarışması’ tertip etiklerini ifade eden Atılgan, "Dört yıldır sınavlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yapılan sınavlar neticesinde dereceye giren öğrencilere, ilk beşe kalan öğrencilere ödüller veriyoruz. Geçen yılda tekrar böyle bir yarışma yapmıştık. Bu sene 40 meal sorusunda, 40’ta hadis sorusundan oluşan toplam 80 soru hazırlayarak, sınav tertip ettik. Öğrencilerimize 100 dakika süre verdik. Bu sınav neticesinde, dereye giren öğrencilere ödül vereceğiz. Öğrencilerimizin hem okumalarına, hem de kendilerini geliştirmelerine, hem de bir yarışma havası tenezzül etmelerine sebep oluyoruz” dedi.

Düzenlenecek olan yarışmalarda, öğrencileri kitap okumaya teşvik edeceklerini vurgulayan Atılgan: “Muş Alparslan Üniversitesi Anemon Öğrenci Topluluğu, Öğrenci Konsey Başkanlığı, İlim Yayma Cemiyeti Muş Şubesi ve üniversitemiz ortaklaşa tertip ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine öğrencilerimizi kitap okumaya teşvik edeceğiz. Amaç; öğrencilerimizin kitap okumasını sağlamak, öğrencileri kitaba teşvik etmek, bu arada da İslami İlimler Fakültesi özelinde Kur’an ve sünnete dayalı sağlam bilgilere donatmak, sağlam bilgilere sahip olmasına vesile olmak. 150 civarında öğrencimiz müracaat ettiler” şeklinde konuştu.