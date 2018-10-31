MŞÜ'de “Reform ile Aydınlanma Arasında İslam” konferansı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOSPOL) tarafından “Reform ile Aydınlanma Arasında İslam” temalı konferans düzenlendi. İslami İlimler Fakültesi Vali Erdoğan Bektaş Amfisi'nde düzenlenen ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bedri Gencer'in konuşmacı olarak katıldığı konferansa; akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Bedri Gencer, İslam'ın kendisinde modernleşmenin olamayacağını, modernleşmenin ancak İslam dünyasında olabileceğini vurguladı. Modernleşmenin nasıl olduğuna vurgu yapan Gencer, “İslam'da modernleşme olmaz, İslam dünyasında modernleşme olur. Müslümanların zihniyetinde modernleşme olur. İslam dünyasındaki modernleşme 2 çeşittir. Müslümanların yaşantısındaki modernleşme ki asıl modernleşme budur. Bir de bunun inanç sahasına nasıl yansıdığı konusudur ki buna da sekülerleşme diyoruz. Yani kısaca bizim ülkede, inandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanır olarak ifade edilen gerçek modernleşme ve sekülerleşme ilişkisidir. Dolayısıyla İslam'da modernleşme Müslümanların dünyaya bakış açısının değişmesi demektir. Bu açıdan modernleşme arızi bir durumdur” diye konuştu.

“Sünnet bilinmeden bidat bilinmez”

Tarihin bir süreç olduğunu söyleyen Gencer, “Sünnet bilinmeden bidat bilinmez. Yani olmalı, yani norm bilinmeden olan, yani olgu bilinmez. Bu İslam'ı bilmeden İslam'daki değişimi anlayamayız demektir. Dolayısıyla modern İslam, yani Muhammed Abduh ve Cemalettin Afgani ile başlatılan bu İslam'da modernleşme akımı ki bu süreç günümüze kadar devam ediyor, bunu anlayabilmek için hemen asrı saadetten sonrasına bakmak gerekiyor. Çünkü tarih bir süreçtir. Örneğin Tanzimat bir günde başlamış ve bitmemiştir. Biz halen Tanzimat'ı yaşıyoruz veya halen asrı saadetin hemen sonrasındaki olayları yaşıyoruz. Biz daha dün Muhsin Yazıcıoğlu ve Turgut Özal cinayetlerini aydınlatılmamış bir toplumken, kalkıp Cemel ve Sıffin Savaşı'nda Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında hakem olmaya kalkıyoruz. Önce 5 yıl önceki olayı aydınlatalım” şeklinde konuştu.

Gencer'in konuşmaları sonrasında konferans, karşılıklı görüşmelerin yapılmasıyla sona erdi.