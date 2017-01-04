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04 Ocak 2017 14:59

MŞÜ’den E Tipi Kapalı Cezaevine kitap desteği

MŞÜ’den E Tipi Kapalı Cezaevine kitap desteği

04 Ocak 2017 14:59

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) akademik ve idari personelleri tarafından başlatılan kampanyayla toplanan kitaplar, Muş E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Muş Alparslan Üniversitesi tarafından başlatılan “Muş E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Muş Alparslan Üniversitesi Elele” kampanyası kapsamında, cezaevlerinde topluma yeniden kazandırılması düşünülen insanlar yararına kitap toplandı. Akademik ve idari personellerce toplanan kitaplar, cezaevi yetkililerine teslim edildi.
MŞÜ Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Yusuf Kenan Atılgan koordinatörlüğünde gerçekleştirilen kampanyayla, MŞÜ akademik ve idari personeli tarafından ahlaki, dini, bilimsel ve öğretici pek çok kitap bağışlandı. MŞÜ tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Muş E Tipi Kapalı Cezaevi Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların boş zamanlarını değerlendirmeleri, milli, dini ve ahlaki duygularını geliştirmek, yeni ufuklara yelken açmak amacıyla yazar, şair, ilim-bilim adamları ve aydınların duygu ve düşüncelerini kavrayıp anlayabilmeleri amacıyla Ceza İnfaz Kurumu’nun kütüphanesinde yer alacak” denildi.



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