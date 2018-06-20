MŞÜ’nün eğitim kalitesi büyümeye devam ediyor

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yeni kurulan akademik birimleri, bu kapsamda göreve yeni başlayan akademisyenleri ve YÖK’ten kontenjanları temin edilerek 2018-2019 yılında yükseköğrenim hayatına başlayacak öğrencileriyle genel ilkesi olan eğitimde kalitenin yanı sıra bölgenin ve ülkenin nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasında hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bölgede ekonomik, sosyal, kültürel, akademik camianın ise kaliteli eğitim ve yayın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını yürüten Muş Alparslan Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Varto ve Bulanık Meslek Yüksekokulu olmak üzere 5 akademik birim son iki yılda açıldı” dedi.

“Olmaz denileni yaptık”

Muş Alparslan Üniversitesi olarak şehir merkezine yapılan katkıların yanı sıra hayal olarak düşünülen, ilçelere meslek yüksekokulları açma fikri de çok hızlı bir sürede hayata geçirildiğini ifade eden Prof. Dr. Polat, “Bulanık ve Varto ilçelerine yeni bir vizyon kazandıracak olan iki yeni meslek yüksekokulu rekor bir hızla onaylanıp bölümleri tamamlandı. Aynı hızla tüm akademik ve idari personelini tamamlayarak derslikleri ve sosyal tesisleri bitime aşamasına geldi. Bir yıl içerisinde açılan ve akademik süreçleri tamamlanan her iki meslek yüksekokulunun 5 bölümüne YÖK tarafından aynı yıl içerisinde öğrenci kontenjanı da verildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında bu ilçeler ilk defa üniversite öğrencileri ve akademik kadro ile tanışacak. Bulanık Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler önlisans programlarına bu yıl toplan 90 öğrenci alarak eğitim- öğretim faaliyetlerine başlayacak. Varto Meslek Yüksekokulu ise Optisyenlik ve Spor Yönetimi önlisans programları ve alınacak 60 öğrencisiyle eğitim hayatına başlayacak” diye konuştu.

“Şehrin ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik üniversite anlayışı”

Üniversite olarak toplumdan kopuk bir yönetim anlayışı yerine, Muş’un ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik bir üniversite modeliyle hareket eden MŞÜ, bu genel prensip çerçevesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesini kurduğu belirten Prof. Dr. Polat, “Fakülte bünyesinde kurulan Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri lisans programlarına bu yıl 40 öğrenci alınarak Muş için çok önemli bir eşik aşılmış olacak. 4 yıl eğitimden sonra Ziraat Mühendisi unvanıyla mezun olacak olan Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, Muş ilinin doğrudan tarım ve hayvancılık sorunlarına hâkim, kalıcı çözümler üretebilen nitelikli insan gücünün sahaya doğrudan yansıması olacaktırlar” dedi.

“Muş Alparslan Üniversitesini tercih eden öğrencilere burs müjdesi

Prof. Dr. Polat, “Bu yıl Uygulamalı Bilimler Fakültesini tercih eden öğrencilerin Türkiye’de çok az devlet üniversitesinde var olan bir uygulama ile MŞÜ ve Muş Kalkınma Vakfının imzaladığı protokol çerçevesinde 4 yıl boyunca burs alacak. Ayrıca Uygulamalı Bilimler Fakültesi bölümlerine başarı sıralaması olarak ilk üçte yerleşen öğrencilere YÖK tarafından 700 TL burs desteği de verilecek. Bu burs sayesinde Muş’un gelecekteki tarım ve hayvancılık politikalarına büyük etkisi olacak olan genç Ziraat Mühendisleri adayları arasından başarılı öğrencilerin tercihlerinde artış yaşanacak” dedi

“Toplam 2 bin 793 yeni öğrenci kontenjanı”

Prof. Dr. Polat, , “2018-2019 eğitim-öğretim yılana Eylül ayında başlayacak olan Muş Alparslan Üniversitesi, yeni açılacak bölümlerine 245 önlisans, 325 lisans, 193 lisansüstü öğrenci alacak. 763 yeni bölüm öğrencisiyle birlikte bu yıl toplamda 2 bin 793 öğrenci alacak olan MŞÜ ülkenin, şehrin, vatandaşın ve eğitimin güvencesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemesine devam edecek. Geçtiğimiz yıl alınan 2 bin 100 öğrenci ile mukayese edildiğinde, Muş’a önümüzdeki yıl 500’ün üzerinde öğrenci misafir olacak” ifadelerine yer verdi.