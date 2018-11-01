Müdür Bilgetay göreve başladı

Muş'un Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yazı İşleri Müdürü Medeni Bilgetay, göreve başladı.

Zabıt kâtibi ve icra müdürü olarak Malazgirt Adliyesinde görev yapan Bilgetay, Adalet Bakanlığının 2018 yılında açmış olduğu görevde yükselme sınavında başarı elde ederek Malazgirt Adliyesi Yazı İşleri Müdürü olmayı hak kazandı.

Bilgetay, atama yazısının tebliğinin ardından Malazgirt Adliyesindeki yeni görevine başladı.