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09 Temmuz 2018 13:56

Müdür Edip, okul inşaatlarını denetledi

Muş’un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip; Arakonak, Erentepe ve Günbatmaz köylerinde devam etmekte olan okul inşaatlarını denetledi.

Müdür Edip, okul inşaatlarını denetledi

09 Temmuz 2018 13:56


Okul inşaatları hakkında Şube Müdürü Metin Aral ile yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Edip, inşaatların tamamlanması sürecinin hızlandırılması talimatını verdi. Müdür Edip, ’’Amacımız okul inşaatlarının en kısa zamanda tamamlanarak, yeni eğitim yılına yetiştirmek. Yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilçe merkezi ve köylerdeki okullaşma oranını yüzde 100 seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz’’ dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip’e, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.




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