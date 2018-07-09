Müdür Edip, okul inşaatlarını denetledi

Okul inşaatları hakkında Şube Müdürü Metin Aral ile yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Edip, inşaatların tamamlanması sürecinin hızlandırılması talimatını verdi. Müdür Edip, ’’Amacımız okul inşaatlarının en kısa zamanda tamamlanarak, yeni eğitim yılına yetiştirmek. Yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilçe merkezi ve köylerdeki okullaşma oranını yüzde 100 seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz’’ dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip’e, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.