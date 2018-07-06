Müdür İlci, LGS Muş il birincisini tebrik etti

Liselere Geçiş Sınavında (LGS) Muş il birincisi olan İlyas Sami Ortaokulu öğrencisi Emircan Meşe, Muş İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci tarafından tebrik edilerek ödüllendirildi. Türkiye birinciliğini az bir farkla kaybeden Meşe ile yakından ilgilenen Müdür İlci, başarılarının devamını diledi. Meşe’nin LGS’de il birincisi olduğunu, fakat Türkiye birinciliğini de çok az bir farkla kaybettiğini belirten Müdür İlci, Emircan’la gurur duyduklarını vurgulayarak, sınavda göstermiş olduğu başarısında öğretmen ve ailesinin de katkısı olduğunu söyledi.

Emircan’ın babası Hatip Meşe ise, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, “Benim öğrencimin üzerindeki başarının çoğunluğu, okuldaki eğitimcilerin başarısıdır. Oğlumun üzerinde emeği olan bütün eğitimcilere çok teşekkür ediyorum. Bu başarı İlyas Sami Ortaokulunun başarısıdır, benim değildir. Çocuğumla gurur duyuyorum. Bu gurur Muş’un gururudur. Emircan, öğretmenlerin kendisine verdiği ders programları vardı, ona göre çalışıyordu. Kendisine verilen programa uyuyordu ve başarısı da oradan geldi” diye konuştu.

“Türkiye birinciliğini 0.05 yüzdelik dilimle kaybettim”

Muş’tan 6 bin 906 öğrencinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sınavında Türkiye birinciliğini 0.05 yüzdelik dilimle kaybettiğini söyleyen İlyas Sami Ortaokulu öğrencisi Emircan Meşe ise, “İlyas Sami Ortaokulu 8. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl ilk kez yapılan Liselere Geçiş Sınavında (LGS) 473 puan aldım ve Muş il birincisi oldum. Türkiye birinciliğini 0.05 yüzdelik dilimle kaybettim. Çok üzüldüm, ama yapılacak bir şey yok. Sınavda göstermiş olduğum başarıda öğretmenlerimin ve ailemin payı çok büyük, onlara çok teşekkür ederim bana çok destek çıktılar. Hedefim ilk olarak LGS’de aldığım puanla İstanbul Kabataş Anadolu Lisesinde okumak ve daha sonra tıp fakültesini kazanmaktır” diye konuştu.