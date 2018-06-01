Müdür İlci’den LGS ve bursluluk sınavları açıklaması

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü İlci, Milli Eğitim Bakanlığı’nca 8. sınıf öğrencileri için uygulanan LGS ve bursluluk sınavlarının öğrencilerin geleceğini şekillendirmesi açısından oldukça önemli olduğunu, yöneticilerin ve öğretmenlerin gereken hassasiyeti göstermeleri gerektiğini söyledi. Öğrencilerin eğitim öğretim yılı başından beri bu sınavlara odaklandıklarını belirten İlci, Muş genelinde 89 okul, 697 salonda LGS’ye 6 bin 904 öğrenci, bursluluk sınavına 12 bin 423 öğrenci olmak üzere toplam 19 bin 327 öğrencinin gireceği bu sınavlarda yaklaşık 2 bin 369 öğretmen görevlendirildiğini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci; "Yarınlarımızın teminatı olan sevgili öğrenciler, bir yıl boyunca bu sınav için çok çalıştınız. Sizler, bizim için çok önemlisiniz, çok değerlisiniz. Liselere Geçiş Sınavı, Ortaöğretim için bir adımdır. Bu adım strese ve gerilime neden olmamalıdır. İnanıyoruz ki, sizler hazırlandığınız bu sınavları en güzel şekilde geçerek başarılı olacaksınız. Bu sınavdan alacağınız puan sonucuna göre bir üst öğretim kurumuna yani liseye yerleşmiş olacaksınız. Sınav sabahında ise; sınav başlama saatinden en az yarım saat önce okulda hazır bulunun. Sınava gireceğiniz okullarda sizlere yardımcı olacak olan idareci ve öğretmenlerinizin tavsiye ve uyarılarını mutlaka dikkate alın" dedi

Velilere seslenen müdür İlci, "Değerli Veliler; çocuklarımız bizim yarınlarımızdır. Çocuklarımızın başarılı olmasında en büyük görev anne ve babaya düşmektedir. Öğrencilerin uzun çalışma maratonu sonunda yaşamlarını şekillendirmek için LGS sınavlarda başarılı olmaları en büyük dileğimizdir. Bu yıl geçilecek yeni sistemle “en iyi okul eve en yakın okuldur” anlayışıyla öğrencilerimizin servis gibi ulaşım ve erişim sorunları ortadan kaldırılmış, mahalle okulu merkezine alınmıştır. Anne ve babaların zaman, zaman karşılaştığımız yanlış tutum ve davranışları onların var olan kaygı ve heyecanlarını daha da artırmaktadır. Bundan dolayı bu süreçte siz velilerin bazı konularda daha duyarlı olmaları yararlarına olacaktır" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci ayrıca, öğretmenlerin bu sınavlarda rolünün oldukça büyük olduğunu vurgulayarak, "Sınavların sağlıklı yürütülmesi için sınavlarda görevli yönetici ve öğretmenler gereken tüm hassasiyeti gösterecekler. Sınav günleri tam kadro sahada olacağız. Bu sınavların Muş’un özlediği başarıya ulaşması için kusursuz yapılması gerekiyor. Tüm öğrencilerimize bu zorlu yarışta başarılar diliyorum. Ümit ediyorum ki tüm öğrencilerimiz çalışmalarının meyvesini başarılı bir şekilde alacaklar" şeklinde konuştu.