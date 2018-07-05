Yeni görevinde Karanci’ye başarılar dileyen Bozkurt, ’’Bir süredir vekaleten yürütülen müftülük görevine atama yapılması bizi memnun etti. Çünkü din hizmeti görevinin aksatılmadan devam etmesi gerekir. Din hizmetimize hız kesmeden devam etmeliyiz. Din hizmetinin anahtarı da yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’dir. Özellikle Kur’an kursları açma faaliyetlerine öncelik vermemiz gerekiyor” dedi.

İlçe Müftüsü Karanci ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bozkurt ve beraberindekilere teşekkür etti. Karanci, "Bir yıllık boşluktan dolayı oluşan sıkıntıları gidermek için hemen çalışmalara başlayıp, inşallah en kısa sürede sıkıntıları gidereceğiz" diye konuştu.

İlçe Müftüsü Karanci’ye kitap hediye eden Bozkurt, daha sonra müftülükten ayrıldı.