Müftü Bozkurt'tan Başkan Asya'ya ziyaret

Muş İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Feyat Asya; İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Müftü Yardımcısı İsmail Güneş ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kamu kurum ziyaretleri gerçekleştiren heyet, Başkan Asya'yı düzenlenecek programa davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, “Din adamlarımız, toplumu doğru yola yönlendiren büyüklerimizdir. Toplumumuzun ahlaki ve manevi değerlerinin yeşermesinde ve güçlenmesinde en büyük etken, kıymetli din görevlilerimizdir. Her ne kadar farklı platformlarda olsak da gönül bağımızın olduğuna inanıyorum. Sizlerin duaları ile ilimizin kalkınması ve gelişmesi için girdiğimiz bu yolda daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın özelde ilimize genelde bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni eder, ilim ve irfan yolunda din görevlilerimizin başarılı hizmetler yapmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt da, misafirperverliğinden dolayı Başkan Asya'ya teşekkür ederek Kur'an-ı Kerim hediye etti.