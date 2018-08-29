Müftü Coşkun göreve başladı

Mehmet Akif Coşkun, görevine başladı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 1976 yılında doğan ilk ve orta öğretimini memleketi Osmaniye’de tamamlayan Müftü Dr. Mehmet Akif Coşkun, 2000 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Hadis tekniği açısından gaipler hadisinin tetkiki” isimli çalışmasıyla hadis anlamında yüksek lisansını tamamladı. 2004-2010 yıllarında Karaman’ın köy ve kasabalarında İmam hatip olarak görev yapan Çoşkun, 2010-2013 yıllarında Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezinde kursiyer olarak eğitim gördü. 2011 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında doktora programına başlayan Çoşkun, 2013-2015 yıllarında çeşitli il ve ilçelerde vaizlik yaptı. Müftülük sınavını kazanarak ilçeye atanan Coşkun’un evli ve 4 çocuk babası olduğu belirtildi.