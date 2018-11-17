Müftüsü Gölcü'den öğretmenlere seminer verdi

Muş'un Malazgirt İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü tarafından öğretmenlere yönelik ‘Peygamber Efendimizin Eğitim Anlayışı' konulu seminer verildi.

Malazgirt Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gökhan Demir tarafından okulun konferans salonunda organize edilen seminere İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü katıldı. ‘Peygamber Efendimizin Eğitim Anlayışının' etkilerinden söz eden Gölcü, “Hazret-i Muhammed (SAV), 23 yıllık Peygamberlik hayatı boyunca insanların uyacağı itikadî ve amelî prensipleri yanında içtimaî, siyasî ve askerî alanlarda da İslam'i anlayışına uygun bir yaşam tarzı geliştirmiştir. İnsanoğlu dünyaya geldiğinde tamamen bilgisiz ve korunmaya muhtaçtır. Bu onun gelişimini bilgisini tamamlamak için başkasına ihtiyaç duyduğunu gösterir. Ayrıca her insanın mutlaka bir örneği vardır. Fakat insan bunun nereden geldiğini bilemez. Allah mutlak ilim sahibidir. Bu ilmiyle göndermiş olduğu Peygamberlerini donatmıştır. İşte Hazret-i Muhammed, Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu bu bilgiyi, çeşitli metotları kullanarak ümmetine aktarmış ve hedefine ulaşarak görevini hakkıyla tamamlamıştır. Hazret-i Muhammed'in Allah'tan aldığı vahiy doğrultusunda Ashâbına vermiş olduğu eğitim ve bunun neticesinde aldığı sonuç günümüz pedagoglarını bile hayretler içerisinde bırakmaktadır” dedi.

Müftü Gölcü, ‘Peygamber Efendimizin Eğitim Anlayışı' seminer sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.