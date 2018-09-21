Muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişiye aşure dağıtıldı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde Aile Destek ve Eğitimi Merkezi usta öğreticiler ve kursiyerleri tarafından hazırlanan aşure, cuma namazı çıkışı merkez camii önünde 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Hakim Sebahattin Kocagöbek, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Türker, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, Müftü Murat Karanci ve kurum amirleri ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundular. Bulanık Kaymakamlığı'nın her yıl geleneksel hale getirdiği aşure ikramına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Hicri yılbaşının başlangıcı kabul edilen Muharrem ayının10'uncu günü olan Aşure Günü'nde vatandaşlara ikramda bulunan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, “Dua kapılarının açık olduğu bu günlerde ilk peygamber Hazret-i Adem'in tövbesi bu ayda kabul olunmuş, Hazreti- Nuh'un gemisi bu ayda Cudi Dağına oturmuş, Hz İbrahim, Nemrut'un ateşinden bu ayda kurtulmuş, Hazret-i Eyyüb bu ayda hastalıklarından şifa bulmuştur. Bu mübarek günlerde dualarınız kabul olsun. Aşure günüde emeği geçen Aile Destek ve Eğitimi Merkezi kadınlarına da ayrıca teşekkür ederim" dedi.