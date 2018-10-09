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Muhtarlardan Kızılaya teşekkür ziyareti

Muş’un Hasköy ilçesindeki muhtarlar, Türk Kızılayı Muş Şube Başkanı Cengiz Koç’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Muş'un Hasköy ilçesindeki muhtarlar, Türk Kızılayı Muş Şube Başkanı Cengiz Koç'a teşekkür ziyaretinde bulundu.


Hasköy ilçesinin 9 mahalle muhtarı, Türk Kızılayı Muş Şube Başkanı Cengiz Koç'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Koç, kendilerini ziyarete gelen muhtarları makamında ağırladı. Hizmetlerinden ötürü Koç'a teşekkürlerini ileten muhtarlar, çalışmalarında başarılar dileğinde bulundular.


Türk Kızılayı Muş Şube Başkanı Cengiz Koç ise, mahalle muhtarlarına ilgi ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, Türk Kızılayı logolu hediye takdiminde bulundu.


Ziyaret, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

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