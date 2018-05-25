Muratpaşa Mahallesi Müştak Baba Bilgi Evinde Sertifika Töreni

Muş’un Muratpaşa Mahallesi Müştak Baba Bilgi Evinde gerçekleştirilen Tefsir derslerine düzenli bir şekilde katılan kadın vatandaşlara sertifika dağıtıldı

Muş Belediyesi tarafından yapılarak hizmete sunulan Bilgi Evlerinde etkinlikler devam ediyor. Her yaş grubuna hitap eden kurs ve etkinliklerle vatandaşların uğrak yeri haline gelen Bilgi Evleri zaman zaman önemli programlara da ev sahipliği yapıyor. Son olarak Muratpaşa Mahallesi Müştak Baba Bilgi Evinde kadınlara yönelik sertifika töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, kursiyerlere Tefsir dersini veren Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Kayacan ve çok sayıda kadın katıldı. Programda bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, “Partimizin milletvekili aday tanıtım toplantısına katılmak üzere Ankara’da bulunan değerli başkanımızın sizlere selamını iletiyorum. Geçen haftadan beri bugünkü programınıza katılmak üzere planlama yapmıştı. Ancak il dışı programından dolayı kısmet olmadı. Başkanımızı temsilen bu programa katılmaktan onur duyduğumu bilmenizi isterim" dedi.

Muş Belediyesi olarak alt yapı ve üst yapı alanında önemli hizmetler hayata geçirirken insanlara kişisel ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal ve kültürel faaliyetleri de aksatmamaya gayret gösterdiklerini ifade eden Özarslan, "Bu kapsamda geçen yıl Muratpaşa ve Sunay mahallelerimizde bu tesislerimizi kurarak vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamayı umut ettik. Allah’a şükürler olsun ki bilgi evlerinin hemşehrilerimizin ikinci yuvası haline geldiğini görmek bizi son derece mutlu etmektedir. Bu komplekslerimizde toplumun her kesimine hitap eden etkinlikler yapılıyor. Daha kapsamlı hizmetler sunmak için üniversitemiz veya Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumlarımız ile koordineli çalışıyoruz. Bir yıl gibi kısa bir sürede Bilgi Evlerimizi kurumsal bir yapıya kavuşturmayı başardık. Halkımızın Bilgi Evlerinden faydalandığını görmek bizleri yeni projelere de yönlendiriyor. İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu bilgi evlerinin sayılarını arttırmak üzere çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda Yeni Mahalle ve Zafer mahallesinde iki tesis kurmaya başladık. Kaba inşaatının tamamlandığı projeleri sezon sonuna kadar hizmete sunmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde bütün mahallelerimizde bilgi evi yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah vatandaşlarımızın daha fazla faydalandığı bu tür komplekslerle sosyal ve kültürel alandaki eksikliklerimizi tamamen gidermiş olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle burada eğitim görerek sertifika almaya hak kazanan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Onların iyi eğitim alması için emek veren herkese teşekkür eder, kursiyerlere başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından katılımcılara belgeleri dağıtıldı. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.