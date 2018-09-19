Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Polat, Bulanık MYÖ binasında incelemede bulundu

Dr. Fethi Ahmet Polat Bulanık ilçesinde açılan Meslek Yüksek Okulunda incelemelerde bulundu.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ile birlikte Milli Eğitim tarafından geçici olarak tahsis edilen Meslek Yüksek Okul binasında incelemelerde bulunarak 2018 - 2019 eğitim yılında hizmet verecektir. Dr. Fethi Ahmet Polat incelemelerden sonra yaptığı açıklamada; “2018 - 2019 eğitim ve öğretim yılı ülkemize ve milletimize mübarek olsun. Muş Alparslan Üniversitesi olarak bizlerde büyük bir heyecanla inşallah eğitim ve öğretim dönemimize 17 Eylül olarak başladık. Fiziki imkânlarımızı büyük ölçüde tamamladık. Bulanık ve Varto ilçesinde çok az bir işimiz kaldı. Malumunuzdur geçtiğimiz yıl burada bir Meslek Yüksek Okulunu açtık. Meslek Yüksek okulumuzda üç tane Türkiye'de doluluk oranı yüzde yüzleri bulan üç bölüm açtık ve burada bulunan hocalarımızı sağdan soldan değişik yerlerden getirerek göreve de başlattık. Burada sekiz öğretim üyemizde buradalar görevlerine başladılar. Bulanık'ta özellikle Kaymakamımız Hacı beye çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Meslek Yüksek Okulumuzun fiziki inşaatını kısa sürede tamamlanmasında ve eksikliklerin giderilmesinde hakikaten çok büyük bir payı var. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürümüze ve ilçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür etmek istiyorum okulun meslek yüksekokulu olarak hazırlanmasında onlarında çok büyük emeği var. Teşekkürlerimin en büyüğü Valimiz Aziz Yıldırım ve Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek beye teşekkür ediyorum. Çünkü onlarda çok gayret ettiler bu okulun açılması için. Bulanık'ta kaymakamımız buraya kayyum olarak atanmasında sonra çok büyük değişiklikler oldu. Bunu hem yerelde halkımız biliyor, hem de ülkemiz bunu yakından takip ediyor. Varto'da olduğu gibi Bulanık'ta da çok büyük değişikliler oldu. Bu çerçevede Bulanık Meslek Yüksek Okulumuzda faaliyete geçti. İnşallah ben burada “okumayan gencimiz kalmasın” sloganı ile bu okulun çok hayırlı hizmetlere adım atacağına inanıyorum. Müdürümüz ve okulumuzun sekteri de görevlerine başladılar. Onlarda son derece bu meraklı ve sevdalı olan arkadaşlarımız. Bulanıklı olan arkadaşlarımız dolaysıyla biz el ele vererek bulanıklı hemşerilerimize çünkü onlarda böyle bir söz almıştık bu okulu en güzel yere taşıyacağımızı inanıyorum. Bulanıklı hemşerilerimizden beklentimiz şudur buradaki öğrenci kardeşlerimize sahip çıksınlar. Bunları kimselere değil, sadece Bulanıklılara emanet ettik. Dolaysıyla bulanıkta öğrencilerimizle ilgili bir sorun olursa biz gelip Bulanıklı hemşerilerimize soracağız. Sahip çıkmadıkları için belik onlara sitem edeceğiz. O anlamda bütün hemşerilerimizin de bize her türlü katkıyı vermelerini istiyorum. Rabbim hayırlı etsin” dedi.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Hacı Arslan Uzan ise; “Gerçekten güzel bir gündeyiz. Dr. Fethi Ahmet Polat hocamız Meslek Yüksek Okulumuz ziyaret ettiler. Burada Meslek Yüksek Okulun açılmasında büyük bir payı var. Ben kendisine yürekten teşekkür ediyorum ilçem adına teşekkür ediyorum. Velimizde ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Burada 90'a yakın öğrencimizin burada eğitim görmesi bizleri mutlu edecektir. Bulanıkta eğitim ve öğretim seviyesi yükseldikçe, gençlerimizin okuma yazma oranı arttıkça ben inanıyorum ki insanların teröre olan yaklaşımları da değişecektir. Teröre olan mesafeleri de artacaktır” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra Dr. Fethi Ahmet Polat ilçeden ayrıldı.