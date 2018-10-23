Muş ASKF heyetiden Bilicanspor Kulübüne ziyaret

Muş ASKF Başkanı Kemal Türkan, Başkan Yardımcısı İrfan Çakır, yönetim kurulu üyeleri Gıyasettin Demir ve Okan Kaya, Bulanık ilçesinde faaliyet yürüten Bilicanspor Kulübü Başkanı Ömer Yılmaz'ı ziyaret etti. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilicanspor Kulübü Başkanı Ömer Yılmaz, “Bulanık ilçesinde 18 yıl önce kurulan kulübümüz, bölgede gelişen terör olayları nedeniyle herhangi bir faaliyet gösteremiyordu. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan'ın göreve başlamasıyla birlikte bizde kulüp olarak iki yıldır faaliyete başladık. Yaptığı hizmetlerle takdir kazanan Kaymakam Uzan'ın gençlere ve spora verdiği desteklerden dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum. Muş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Kemal Türkan, bizleri ziyaret ederek pazar günü Bulanık'ta Muş Doğu Gücüspor ile Bilicanspor Kulübü arasında yapılacak olan karşılaşma hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

İlçelerde zamanla turnuva ve sportif etkinliklerin zayıflamasına üzüldüklerini ve bu yüzden ziyaretlere başladıklarını aktaran ASKF Başkanı Türkan ise, "Sizleri makamınızda ziyaret edip spor konusunda bilgiler verip, el ele gençlerimizin iyi noktalara gelmesi ve spora teşvik amacıyla neler yapabiliriz, bunları konuşalım dedik. Bulanık'taki stadı ziyaret edip, eksiklikleri rapor edeceğiz. Her yıl valiliğimiz, belediyemiz gibi kurumlardan malzemeler alıp takımlarımıza veriyoruz. Buralardaki faaliyetlerle ilgili sizlere de iş düşüyor. Daha önce Bulanık'ta ciddi sporcular yetişti. Zamanla turnuvalar olmayınca, etkinlikler olmayınca, sportif faaliyetler azalınca, bunlarda da azalma oldu. Bulanık ilçesinde Kaymakam Hacı Arslan Uzan'ın spora ve gençlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan ziyaretten sonra heyet, saha da incelemelerde bulundu.