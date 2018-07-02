Muş Belediye Meclisi, temmuz ayı toplantısını yaptı

2018 yılının yedinci ayı meclis toplantısı AK Parti ve DBP meclis üyelerinin katılımı ile yapıldı. Muş Belediyesi ek hizmet binasında bulunan meclis salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlık yaptı. Belediye meclis üyeleri ile tokalaştıktan sonra toplantıyı başlatan Başkan Asya, haziran ayı içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Temmuz ayı meclis toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Asya, “Çalışma sezonumuzu yoğun bir tempo ile verimli bir şekilde geçirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay yağışlardan dolayı çalışmalarımız biraz yavaşladı. Ay sonuna doğru yağışların da azalması ile projelerimiz normal işleyişinde devam etti. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarımız sürüyor. Ekipler, şu anda Yeşilyurt Mahallesi’nde kazı ve döşeme çalışmalarını yapıyor. Çalışmaların tamamlandığı cadde ve sokakların üst yapısını yapıyoruz. Bununla beraber İstasyon Caddesi üst yapı projesini de uygulamaya devam ediyoruz. Kaldırım ve yol sınırına giren iş yerlerinin de yıkımlarına başladık. İnşallah modern ve güzel bir bulvar ortaya çıkacak” dedi.

Başkan Asya, hemen hemen tüm mahallelerde çalışmaları bulunduğunu belirterek, “Yeni ve Zafer mahallelerinde yapımına başladığımız bilgi evlerinin kaba inşaatı bitme aşamasına geldi. Kısa bir sürede tesisin tamamını inşa ederek çevre düzenlemesini yapacağız. Bu yılın sonuna kadar açılışlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Aynı şekilde Fidanlık mevkiindeki Göletli Park projemiz devam ediyor. Kale Mahallesi’nde yapımına başladığımız Muş Kültür Evi inşaatında önemli bir mesafe kat edildi. Bununla beraber parkın çevresini kale görünümlü ihata duvarı ile kapatıyoruz. Tarihi yapılarımızı korumak için başlattığımız Yıldızlı Han restorasyon projemizi son hız devam ediyor. Hanın yanında bulunan İl Emniyet Müdürlüğüne ait binayı yaptığımız protokol çerçevesinde yıkımı yapıldı. Eski Devlet Hastanesi yerine uygulayacağımız Kent Meydanı projemizin çalışmaları devam ediyor. Meydan yapılacak alanın alt kısmına otopark yapıyoruz. Ekiplerimiz uzun bir süredir burada hafriyat çalışmaları yapmakta. Önemli tesislerimiz arasında bulunan şehirlerarası otobüs terminalinin inşası devam ediyor. Herhangi bir aksilik olmazsa önümüzdeki ağustos ayında tesisimizi halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Yol ve kaldırım çalışmaları kapsamında kentin genelinde gerekli tespitlerimizi yaptık. Alt yapısını tamamladığımız tüm yolları yeniliyoruz. Çalışmalarımızı başlattık. Hacılar Cami yanından Şehir Mezarlığına giden 244. Sokağı genişleterek asfalt ve kaldırımlarını yaptık. Bu çalışmaları bir program dâhilinde tüm mahallelerimizde uygulayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle temmuz ayı meclis toplantısında alacağımız kararların özelde ilimize ve bölgemize genelde ülkemizin hayrına vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Asya’nın konuşmasının ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.