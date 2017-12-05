Muş Belediyesi, 2018 yılında vergilere zam yapmayacak

Muş Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, 2. oturumla devam etti. 2017 yılının son meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi. Çeşitli konuların ele alındığı 1. oturumun ardından ikinci gün toplanan meclis üyeleri, 2018 yılı bütçe ve ücret tarifelerini görüştü. Toplantıda devletin belirlediği harçlar ve belediyenin gelirlerini oluşturan kalemler görüşülerek karara bağlandı. Alınan karar neticesinde 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununda belirtilen ve belediyenin inisiyatifinde olan su, işgaliye, ilan reklam, kira, ölçü ayar gibi vergilere zam yapılmama kararı alındı. Bakanlar Kurulunca belirlenen harçlar ile çevre temizlik ve emlak vergilerinin artış oranları aynen uygulanacak. Ayrıca bugüne kadar 2 ayda bir, yılda 6 dönem olmak üzere okuması yapılan su abonelerinin de okumaları 2018 yılından itibaren aylık yapılacağı kararlaştırıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, bugüne kadar vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalıştıklarını belirterek, buna bağlı kalarak her alanda başlatılan değişim ve dönüşüm sürecini başarılı bir şekilde tamamlayacaklarını ifade etti. Aralık ayı meclis toplantısında alınan kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Asya, "Yılın son meclis toplantısı diğer toplantılarımıza göre daha yoğun geçmektedir. Bir sonraki yılın planlamalarının yapıldığı meclis toplantılarında rutin görüşmelerin yanı sıra en önemlisi bütçe ve tarifeleri ele aldık. 2018 yılında belediyemiz gelirlerinde herhangi bir zam yapılmaması kararı aldık. Bu kararımızın ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Muş Belediyesi olarak bütçemizin çok üstünde projelere el atmamıza rağmen, yaşamış olduğumuz bu sıkıntıları vatandaşlarımıza yansıtmamanın gayretindeyiz. Özellikle ilimizin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamını yenilemeye başladığımız altyapı projesi başlı başına bir külfet olmasına rağmen, bunun üstesinden gelmeyi başarıyoruz. Aynı şekilde Kültür Park, 2023 Hatıra Ormanı, Kent Meydanı, Bilgi Evleri, İstasyon Caddesi üst yapı projeleri gibi dev yatırımları da imkânlarımızı zorlayarak gerçekleştirebiliyoruz. Bunları, öz kaynaklarımızın takibini düzenli bir şekilde yaparak sağlıyoruz. Bütçemizin yetersiz kaldığı durumlarda, umutsuzluğa kapılmadan projeler hazırlayarak hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlamanın çabasında olduklarını kaydeden Başkan Asya, "Belediyemiz kontrolünde olan vergi limitlerini hep düşük seviyede tuttuk. İlimizin ve vatandaşlarımızın konumunu göz önünde bulundurarak diğer illerde uygulanan ücret tarifelerinin çok altında kriterler belirledik. Buna rağmen 2018 yılında da herhangi bir artış yapmayacağız. Bizim bu kararımıza karşılık vatandaşlarımızın da mevcut tarife üzerinde tahakkuk eden vergilerini düzenli ödemelerini bekliyoruz. Sonuçta tahsil ettiklerimizi yine hizmet olarak halkımıza sunuyoruz. Bu vesile ile bir kez daha aldığımız kararların ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.