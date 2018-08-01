Muş Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Muş Belediyesi ek hizmet binasında gerçekleşen toplantıya AK Parti ve DBP meclis üyeleri katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, temmuz ayında yapılan belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi. Çalışma sezonunu tempolu ve verimli bir şekilde götürmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Asya, “Projelerimizi, planlamalarımızın çok ötesinde ilerletiyoruz. Bunları halkımızdan ve meclis üyelerimizden aldığımız güçle, çalışma arkadaşlarımızın da gayretleri ile hayata geçirmenin gayretindeyiz” dedi.

Üst yapı çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Asya, “İstasyon Caddesinde başlattığımız üst yapı çevre düzenleme çalışmalarımız, son hız devam etmektedir. Bir yandan eski Devlet Hastanesi güzergâhında çalışma yapılırken, diğer yandan Zafer Mahallesi tren garı güzergâhından ikinci bir ekip kazı ve döşeme çalışması yürütüyor. Bu projemizi etap etap uygulayarak, vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın mağdur olmamasına dikkat ediyoruz. İnşallah kısa sürede bunu tamamlayarak hem ilimize yeni bir görüntü oluşturmuş olacağız, hem de vatandaşlarımızın daha nezih bir ortamda hareket etmelerini sağlayacağız. Bunun yanında alt yapı çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu yıl şehrin aşağı bölgesinden hatlarını yenilemek üzere çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda Zafer ve Sütlüce mahallelerinin tüm hatları yenilendi. Yeşilyurt Mahallesinin de büyük bir kısmı tamamlandı. Alt yapısını bitirdiğimiz cadde ve sokakların da üst yapısını bir an önce tamamlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Sütlüce Mahallemizin bir bütün üst yapısını yapmak üzere bir planlama yapıyoruz. İnşallah bu çalışmaları hızla yaparak üst yapı konusunda yaşanan sorunları tamamen ortadan kaldırmış olacağız. İl genelinde yürüttüğümüz alt ve üst yapı çalışmaları ile ilimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bunun yanında Bitlis Caddemizin bağlantı yollarını ve kaldırımlarını yeniledik. PTT Caddesindeki alt yapı hatları da tamamlanmak üzere. O bölgedeki kazı çalışmaları da önümüzdeki günlerde bitiyor. Hemen akabinde biz üst yapısını başlatacağız. İnşallah bu çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile tarihi çarşıyı yeniden canlandırdıklarını vurgulayan Asya, “Tarihi yapılarımızı aslına uygun bir şekilde gün yüzüne çıkarmak üzere çalışmalarımız devam etmekte. Bu kapsamda Yıldızlı Han’ın restorasyonunu yapıyoruz. Çalışmaların son hız devam ettiği Yıldızlı Han’ın sezon sonuna kadar tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Yine aynı bölgede tarihi çarşı kültürünü yaygınlaştırmak için Sokak Sağlıklaştırması Projesini uyguluyoruz. Eski Erzurum Caddesine uygulanacak projenin ihalesi yapıldı. İtiraz sürecinin tamamlanması ile çalışmalarımızı başlatacağız. Bununla beraber önemli projelerimizden biri olan Kent Meydanı için de planlamalarımız devam ediyor. Hafriyat çalışmalarının çoğunluğunu tamamladığımız Kent Meydanı projemizi de ihaleye çıkardık. Bu ay içerisinde ihalesi yapıldıktan sonra çalışmalarımıza start vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Eski stadyumun yerine millet bahçesi yapmayı planlıyoruz”

Eski stadyumun yeri ile ilgili de konuşan Başkan Asya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehir merkezinde kalan eski stadyumun yerini Gençlik Parkı yapmak üzere uzun bir süreden beri çalışmalarımız yapmaktaydık. Yeni stadyumun yapım aşamasında olması bu çalışmamızı biraz sekteye uğratmıştı. Ancak Cumhurbaşkanımızın duyurduğu ‘Millet Bahçesi’ projesi ile eski stadyumun yerini bu şekilde kullanmak üzere görüşmelerimiz oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde netleşir.”

Son olarak yaşanan su sıkıntılarına da değinen Başkan Asya, “Geçtiğimiz bir haftada il genelinde ciddi su sıkıntılarının yaşandığını ve vatandaşlarımızın bu surumdan etkilendiğinin farkındayız. Alt ve üst yapı çalışmalarını başlatırken hep bu konuda destek istedik. Meşakkatli bir süreç geçirdiğimizi ister istemez bazen bu konuda sorunlar yaşayacağımızı biliyorduk. Bizim gayretimiz vatandaşlarımızın bu durumdan fazla etkilenmemesi. Bu durumda özel bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah yer altı döşemelerinin düzenini sağladıktan sonra bu tür durumlardan tamamen kurtulmuş olacağız. Bir kez daha vatandaşlarımızın bizlere göstermiş olduğu anlayıştan dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Daha güzel yarınlar için hizmet üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Asya’nın konuşmasının ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.