Muş Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı

2018 yılı 10'uncu ay meclis toplantısı, AK Parti ve DBP meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, eylül ayı içerisinde yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Ekim ayı meclis toplantısında alınacak kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Asya, “Eylül ayı içerisinde mevsim şartlarının elverişli olmasını fırsat bilerek yaz aylarındaki yoğun tempomuzu devam ettirebildik. Hava koşullarının güzel olmasıyla üstyapı çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Geçtiğimiz gün gece geç saatlere kadar Yeşilyurt Mahallemizin Vatan, Ulus, Millet ve Emekliler caddelerinin bağlantı yolları ile birlikte asfaltını tamamlamayarak söz konusu mahalledeki çalışmaları belli bir mesafeye getirmeyi başardık. Özellikle son 3 ay içerisinde şehrin alt bölgelerinden mevcut çalışmaları tamamlayarak yukarıya doğru çıkıyoruz. Bu kapsamda Sütlüce Mahallesi ve Zafer Mahallesi'nde tüm alt ve üstyapı çalışmalarını bitirdik. Aynı şekilde Yeşilyurt ve 15 Temmuz mahallelerinde başlattığımız çalışmalarda da sona geldik. İnşallah önümüzdeki günlerde bunları da tamamlayacağız” dedi.

Dere Mahallesi'nde yapılan çalışmalara değinen Başkan Asya, “Mahallemizin birçok yolunu genişleterek ulaşıma açtık. Tabi bu süreçte yola giren bazı evleri kamulaştırarak yıktık. Bu sayede vatandaşların ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntıyı asgariye indirdik. Bununla beraber söz konusu mahallenin birçok noktasında alt ve üstyapı çalışmaları yapıldı. Güzeltepe, Bağlar ve Yeşilce mahallelerimizde de yol yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında sathi asfalt kaplama çalışmaları yapılıyor. Aynı şekilde Kale Mahallesi'nde de kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Mahalleye her iki yakadan giden yolları genişletip yenilerken, Kale Parkı'nda peyzaj çalışması yapıyoruz. Parkımızın çevresini adına yakışır bir şekilde kale görünümlü ihata duvarlarını tamamladık. Üst kısımda ise Muş Kültür Evi binamızı yaptık. Şu anda çalışmalar son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu projemizi de bitirerek halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Meskun yerlerin ıslah edilmesinin çok sıkıntılı olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, buna rağmen vatandaşlarla iyi ilişkilerle güzel çalışmalar ortaya çıkardıklarını belirterek, “Yıllardır yerleşik alan olarak kullanılan bölgelerde çalışma yaptığımızda, ister istemez bazen sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Yolları biraz daha genişletebilmek için vatandaşlarımıza ricada bulunuyoruz. ‘Ortak Akıl Birlikte Yönetim' anlayışımızın gereği; konuşarak, anlaşarak sorunları bir bir ortadan kaldırıyoruz. Tarihi yapılarımızı korumak ve yaşatmak adına başlatmış olduğumuz çalışmaları hızla devam ettiriyoruz. Bu kapsamda restorasyonunu başlattığımız Yıldızlı Hanımız da son aşamaya geldi. Kısa bir sürede tamamlayacağımız projemizle 1500'lü yıllarda yapılmış hanı aslına uygun bir şekilde yeniden ortaya çıkarmış olacağız. Bu projemizin olduğu bölgede Sokak Sağlıklaştırma projesini başlattık. İş yerlerinin ve evlerin çevresini proje kapsamında tek tip güzel bir görünüme kavuşturuyoruz. Aynı şekilde söz konusu bölgedeki sokakların kaldırım ve yollarını doğal taşlarla yapıyoruz. İnşallah bu projemizi de kısa bir süre içinde tamamlamayı başaracağız. Geçtiğimiz yıllarda veya bu sezon başında yapımını başlattığımız birçok tesis ve yeşil alanları bu yılsonuna kadar hizmete sunuyoruz. Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi, Yeni ve Zafer mahallelerindeki bilgi evleri, Muş Kültür Evi, Göletli Park gibi birçok projemiz bu kapsama giriyor. Bununla beraber hemen hemen bütün mahallelerimizde yürüttüğümüz alt ve üst yapı çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Cadde ve sokaklarımızı bir bütün olarak yeniliyoruz. İstasyon Caddesi'ndeki çevre düzenleme projesinde de sona yaklaştık. Bu hafta içerisinde belediye meydanından ikinci tabaka asfalta başlanacak. Bununla beraber mevcut yoldaki düzenlemeler tamamlanacak. Bu vesile ile bir kez daha ekim ayı meclis toplantımızın özelde ilimize, bölgemize ve genelde ülkemizin hayrına vesile olmasını diler, saygılar sunarım” şeklinde konuştu.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.