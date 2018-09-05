Muş Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı

2018 yılının dokuzuncu ayı meclis toplantısı, AK Parti ve DBP meclis üyelerinin katılımı ile yapıldı. Belediye ek hizmet binasındaki meclis salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, ağustos ayı içerisinde yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Yoğun bir çalışma sezonu içinde olduklarını ifade eden Başkan Asya, alt ve üst yapı alanında ciddi çalışmalar yapıldığını kaydetti. Mevcut çalışmaları tamamlamak üzere bir toparlanma sürecine girdiklerini aktaran Başkan Asya, kazı ve döşeme çalışmalarının yapıldığı bölgelerin üst yapısını yapmaya ağırlık verdiklerini söyledi. Başkan Asya, “Ağustos ayını da her zaman olduğu gibi yoğun bir çalışma içerisinde geçirdik. Mevcut çalışmaların yanı sıra geçtiğimiz ayda Kurban Bayramı’nı icra ettik ve Malazgirt Zaferi etkinliklerini gerçekleştirdik. Bir kez daha Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü kutlamalarına yoğun ilgi gösteren hemşehrilerime şükranlarımı sunarım” dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Asya, “Şehrin hemen hemen her noktasında çalışmalar yapmaktayız. Yeşilyurt ve 15 Temmuz mahallelerinde altyapı projemiz devam ederken kazı ve döşeme çalışmalarının tamamlandığı mahallelerin de üst yapısını yapıyoruz. Sütlüce Mahallesi’nin 8 kilometrelik ulaşım ağını sathi asfalt kaplama yaptık. Ağustos ayı içerisinde başlattığımız çalışmayı tamamlama aşamasına getirdik. Özellikle altyapıdan kaynaklı tahrip olan yollar, bu çalışma ile yenilenerek güzel bir görünüme kavuştu. Geçtiğimiz gün mahalle sakinleri ile ‘Halk Buluşması’ kapsamında bir araya gelerek hizmetler hakkında konuştuk. İnşallah çok daha güzel çalışmalarla bu mahallemizin eksiklerini gidereceğiz. Genel olarak diğer mahallelerimizde de üst yapıyı yenilemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Dere Mahallesi’nde Bitlis Caddesi’ni Hürriyet Caddesi’ne bağlayan 131. Sokakta yola giren evlerin kamulaştırmasını yaparak yıkımını gerçekleştirdik. Genişletilen yolun asfaltını tamamladık. Bu çalışmamız ile hem mahalle sakinlerimize hem de sürücülere güzel bir güzergâh oluşturmuş olduk” dedi.

Kale Mahallesi’nde yapılan çalışmalara değinen Başkan Asya, “İlimizin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kale Mahallesi’nde kamulaştırma çalışmalarından yol genişletmeye ve çevre düzenlemesine kadar kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Kale Parkı’nın çevresine ihata duvarları yapıyoruz. Aynı şekilde vatandaşlarımızın güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla çevre düzenleme çalışmaları da yapılmakta. İnşallah kısa sürede mahallenin her iki yakasına giden yolun asfaltını yaparak çalışmalarımızı taçlandırmış olacağız. Bunun yanı sıra Yıldızlı Han’daki çalışmalar son hız devam ediyor. Allah’ın izniyle bu ayın sonuna kadar Yıldızlı Han’da aslına uygun bir şekilde restore edilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, sosyal ve kültürel alanda da etkinlikler yaptıklarını söyleyerek, “Geçtiğimiz ay içerisinde 2 tane büyük etkinlik yaptık. İlki ilimizin tanıtımına katkı sağlayacağını düşünerek yaptığımız Mardini Show programıydı. Diğeri de 250 çocuğumuzun sünnet şöleniydi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz ile vatandaşlarımıza eğlenebildikleri bir gün yaşatmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Tabi sünnet şöleninin ardından sağlık ekipleri ile birlikte çocuklarımızı evlerinde ziyaret ederek, ailelerinin mutluluklarına ortak olmaya devam ediyoruz. Bununla beraber kadın meclisimiz ‘Hoş geldin Bebek Projesi’ kapsamında yeni doğan çocukları ziyaret ederek ailelere göz aydınlığı vermeye devam ediyor. Dün 30 ailemizin sevinçlerini paylaşan meclis üyelerimiz bizlerin hediyesini kendilerine ulaştırdılar” diye konuştu.

Sokak sağlıklaştırma projesi hakkında bilgi veren Başkan Asya, “Erzurum Caddesi’nde başlattığımız Sokak Sağlıklaştırma Projesi hızla devam etmektedir. Tarihi Çarşıyı yeniden canlandırmak için uyguladığımız projenin kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz. Kadim geçmişimize yakışır bir şekilde yapılması planlanan çarşımızın şehrimize renk katacağına inanıyorum. Geçen ay Kent Meydanı projesinin ihalesini yapmıştık. Gerekli prosedürlerin tamamlanması ile bu ihalemiz de netleşti. 10 güne kadar yüklenici firma ile sözleşme imzalanması ön görülüyor. Yer tesliminin ardından şehrimize yeni bir çehre kazandıracak projemizin startını vereceğiz. Son olarak İstasyon Caddesi’ndeki çalışmalara değinmek istiyorum. Sezon başında başlattığımız Atatürk Bulvarı İstasyon Caddesi Çevre Düzenleme projesi kapsamında hükümet konağı önünden gidiş yönündeki sağ şeridin dört yol kavşağına kadar söküm çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmalar sırasında anlayışı ile bizlere destek veren tüm esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İş yeri ve bina fazlalıklarının kaldırımlara dahil edilmesi konusunda hep teveccüh gösterdiler. Bu çalışmalarımızı yaparken gönül rızası ile kalp kırmadan yaptığımız için mutluyuz. Yapacaklarımızın özelde ilimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. Rabbim bizi önce birbirimize karşı, sonrada kendisine karşı mahcup etmemesi dileğiyle hepinize saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Asya’nın konuşmasının ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.