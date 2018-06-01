Muş Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı

AK Parti ve DBP meclis üyelerinin katılımı ile meclis salonunda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, mayıs ayı içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Haziran ayı meclis toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Asya, “Geçtiğimiz ay itibari ile mevcut çalışmalarımızı ve projelerimizi başlatmak üzere yoğun bir tempo içerisinde girdik. Bu sürede etkili olan yağışlar çalışmalarımızı ister istemez sekteye uğrattı. Ancak olumsuz hava koşullarına rağmen birçok alandaki projelerimiz ilerliyor. Özellikle şehrin en işlek caddesinde başlattığımız Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi Çevre Düzenleme projesinde iyi bir mesafe kat edildi. Belediye meydanındaki yer altı şebekelerinin düzensizliği ve zeminin kötü olması çalışmalarımızı biraz geciktirse de sorunun üstesinden gelmeyi başardık. Birkaç gün içerisinde üst geçit mevkiine kadar yol ve kaldırım döşemelerini tamamlamayı planlıyoruz. Hemen akabinde yine etap etap projemizi devam ettireceğiz” dedi.

Diğer mahallelerdeki çalışmaların da aralıksız devam ettiğini anımsatan Başkan Asya, “Yeni ve Zafer mahallelerinde yapımına başladığımız bilgi evlerinin kaba inşaatı bitme aşamasına getirildi. Kısa bir sürede tesisin tamamını inşa ederek çevre düzenlemesini yapacağız. Bu yılın sonuna kadar açılışlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Aynı şekilde fidanlık mevkiindeki Göletli Park projemiz devam ediyor. Kale Mahallesi’nde yapımına başladığımı Muş Kültür Evi inşaatında önemli bir mesafe kat edildi. Bununla beraber parkın çevresini kale görünümlü ihata duvarı ile kapatıyoruz. Tarihi yapılarımızı korumak için başlattığımız Yıldızlı Han restorasyon projemizi son hız devam ediyor. Han’ın yanında bulunan İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait binayı yaptığımı protokol çerçevesinde yıkmaya başladık. Kısa sürede Yıldızlı Han’ın görseline yakışır bir şekilde burada tek katlı bir bina yaparak İl Emniyet Müdürlüğümüze teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kent Meydanı projesine değinen Başkan Asya, “Eski Devlet Hastanesi yerine uygulayacağımız Kent Meydanı projemizin çalışmaları devam ediyor. Meydan yapılacak alanın alt kısmına otopark yapıyoruz. Ekiplerimiz uzun bir süredir burada hafriyat çalışmaları yapmakta. Bu çalışmaların sonunda Muş’u modern bir görünüme kavuşturacak olan projemizi başlatacağız. Yine önemli tesislerimiz arasında bulunan şehirlerarası otobüs terminalinin inşası devam ediyor. Herhangi bir aksilik olmazsa önümüzdeki ağustos ayında tesisimizi halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Yol ve kaldırım çalışmaları kapsamında kentin genelinde gerekli tespitlerimizi yaptık. Alt yapısını tamamladığımız tüm yolları yeniliyoruz. Çalışmalarımızı başlattık. Hacılar Cami yanından Şehir Mezarlığına giden 244. Sokağı genişleterek asfalt ve kaldırımlarını yaptık. Bu çalışmaları bir program dâhilinde tüm mahallelerimizde uygulayacağız. Eski Astsubay Gazinosunun yerine Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi projemizi uyguluyoruz. Kadın vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verecek olan bu tesisimizin temeli atıldı. Allah’ın izniyle yılsonuna kadar tamamlamış olacağız. Alt yapı projesi kapsamında yürütülen kazı ve döşeme çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda düzensiz çalışmadan dolayı kazı çalışmalarını durdurmuştuk. En son İller Bankası Genel Müdürü başkanlığında Ankara’da gerçekleştirdiğimiz toplantıda daha koordineli ve vatandaşların olumsuz etkilenmeyeceği şekilde bir çalışma yapılması hususunda mutabakata varıldı. Şu anda programlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu vesile ile haziran ayı meclis toplantısında alacağımız kararların özelde ilimize ve bölgemize genelde ülkemizin hayrına vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Asya’nın konuşmasının ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.