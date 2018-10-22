Muş Belediyesi Kadın Meclisi gönüllere dokunuyor

Muş Belediyesi Kadın Meclisi üyeleri, Belediye Başkanı Feyat Asya'nın eşi Suna Asya öncülüğünde hasta ziyaretinde bulunarak sıkıntılarını paylaştılar.

Sosyal ve kültürel etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Muş Belediyesi Kadın Meclisi, gönüllere dokunmaya devam ediyor. 7'den 70'e toplumun her kesiminin derdi ile dertlenen kadın meclisi, son olarak Muş Devlet Hastanesini ziyaret ederek, tedavi gören hasta ve yakınları ile bir araya geldiler. Ziyaret programına Belediye Başkanı Feyat Asya'nın eşi Suna Asya, belediye meclisinin kadın üyeleri, meclis üyelerinin eşleri ve kadın meclisi üyeleri katıldı.

Hastanenin tüm servislerini gezen Suna Asya ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Feyat Asya'nın selamlarını kendilerine ileterek, geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Hasta ve yakınları ile bir süre sohbet eden Suna Asya ve beraberindekiler, onlara hediyeler vererek hayır dualarını istedi. Hastane görevlilerine de hediyeler veren Suna Asya, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Muş Belediyesi Kadın Meclisi tarafından söz konusu faaliyet ile ilgili yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımıza ulaşmak, iyi günlerinde sevinçlerine, kötü günlerinde acılarına ortak olmak üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla ailelerimizi, hastalarımızı ve kadın kardeşlerimizi yalnız bırakmamaya özen gösterdik. Muş Belediyesi, Belediye Başkanımız Feyat Asya yönetiminde ilimizin gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayan projeler hayata geçirirken, kadın meclisi olarak bizler de bu yolda sorumluluklarımızı yerine getirmenin gayretindeyiz. Belediyemizin, sosyal belediyecilik alanındaki faaliyetlerinin içinde yer alarak vatandaşlarımızla hemhal oluyoruz. Bu kapsamda çok güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Bugün de Muş Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalarımızı ziyaret ettik. Hasta ve yakınlarının derdi ile dertlendik. Bu tür faaliyetleri gerçekleştirmemizi sağlayan Belediye Başkanımız Feyat Asya'ya, bütün etkinliklerimize öncülük eden Suna Asya Hanımefendiye ve meclis üyelerimize teşekkür ederiz” denildi.