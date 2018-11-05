İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Muş Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.


2018 yılı on birinci ayı meclis toplantısı, AK Parti meclis üyesi Muhterem Bozkurt başkanlığında yapıldı. Bir akrabasının vefatı üzerine toplantıya katılamayan Belediye Başkanı Feyat Asya'nın yerine Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Bozkurt toplantıya vekalet etti. AK Parti ve DBP meclis üyelerinin hazır bulunduğu meclis toplantısını başlatan Bozkurt, Başkan Asya'nın toplantıya katılamama gerekçesini izah ederek, meclise katılan vatandaşların taleplerini dinledi.


Vatandaşların taleplerinin değerlendirilmesinin ardından kapalı oturuma geçildi. 2018 mali yılı bütçesinin ele alındığı toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.