Muş Belediyesi Meclis Toplantısı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) meclis üyelerinin katılımıyla 2018 yılının beşinci ayı meclis toplantısı yapıldı. Meclis üyelerini selamladıktan sonra toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, geçmiş ayda yapılan çalışmalar ve devam etmekte olan projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

“16 bölgede şantiyemiz bulunmaktadır”

Şehrin genelinde kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Başkan Asya, “Bugün itibariyle 16 bölgede şantiyemiz bulunmaktadır. Altyapı projemizin yanı sıra üst yapı projelerimize de başladık. Özellikle ilimizin en önemli güzergahı olan Atatürk Bulvarı İstasyon Caddesi üzerinde yer altı döşemelerini, kaldırımlarını, refüjünü, aydınlatmalarını bir bütün olarak yenileyeceğimiz projemize start verdik. Belediye hizmet binası önünden polisevine kadar kazı çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 1 metre kazılan yol ve kaldırımlarda sıkıştırma çalışmalarının yanı sıra eski bireysel hatları da değiştiriyoruz. Meclis toplantısı öncesi paydaş kurum yetkililerimiz ile bir araya gelerek daha koordineli ve hızlı bir çalışma yürütmek üzere toplantı yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde döşeme çalışmalarının başlaması ile bu projemizi de etap etap yaparak hizmete sunacağız” dedi.

“Yeni yeşil alanlar oluşturmaya devam ediyoruz”

Yeni yeşil alanlar oluşturmak üzere çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Başkan Asya, “Fidanlık mevkiinde yapımına başladığımız Göletli Parkımızda çalışmalar son hız devam etmektedir. Yüklenici firmaya yer teslimi yaptıktan sonra hemen uygulama çalışmalarına başlandı. 56 bin metrekare alanda yapılan parkımızın sezon sonuna kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Ahmed-i Hani Parkı’nın ikinci etabında çalışmalar devam ediyor. Projenin tamamlanması ile birinci etap parkımız ile bunu birleştirerek hizmete açacağız. Yoğun bir çalışmanın sonucunda halkımızın kullanımına sunduğumuz Lale Vadisi Parkı vatandaşlarımızın en uğrak yeri haline geldi. Geçtiğimiz gün bu parkımız TRT Kurdi’de yayınlanan ‘Çepik’ programına ev sahipliği yaptı. Yoğun bir katılımın olduğunu ve vatandaşlarımızın güzel vakit geçirmesini sağladığımızı görmekten bir kez daha mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.

“Bilgi evlerinin sayılarını arttırıyoruz”

Sosyal belediyecilik alanında yatırımların devam ettiğini kaydeden Başkan Asya, “Geçtiğimiz yıllarda 2 tanesini hizmete sunduğumuz bilgi evlerimizin sayılarını arttırmaya devam ediyoruz. Yeni Mahalle ve Zafer Mahallesi’nde bu yıl iki bilgi evinin daha yapımına başladık. İyi bir ilerlemenin sağlandığı tesisleri kısa sürede hizmete açarak diğer mahallelerimizde bu projemizi uygulamak üzere planlamalarımızı yapıyoruz. Aynı şekilde kadınlarımızın istifade edebileceği 2 Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ni yapıyoruz. Birini Eski Astsubay Gazinosunun yerine diğerini ise Yeşilyurt Mahallesi’nde yapıyoruz. Çalışmalarına başlanan tesislerimizi kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Yıldızlı Han restorasyon çalışmaları devam ediyor”

Başkan Asya, Yıldızlı Hanı’nı aslına uygun bir şekilde restore ettiklerini belirterek, “Yüklenici firma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bununla beraber Kale Parkı’nın çevresine kale görünümlü ihata duvarı yapıyoruz. Yine aynı bölgede Muş Kültür Evi projesini başlattık. İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiği projemiz de kısa sürede tamamlanacak çalışmaların arasındadır. Mahallelerimizde trafik akışını engelleyen yolların genişletilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Yeni Mahalle 244. Sokakta ekiplerimiz bir çalışma başlattı. Burada hak sahiplerine ait arsayı kamulaştırarak yola dahil ettik. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile bağlanan yolun genişlemesi ile trafik konusunda ciddi bir rahatlama olacak. Önemli projelerimizden biri olan Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yapımı hızla devam ediyor. Kaba inşaatın tamamlanma aşamasında olduğu tesisin çelik döşemleri yapılıyor. Bu tesisimizi de bu yıl tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

“100 bin ton asfalt ihalesi yaparak tüm cadde ve sokaklarımızı yeniliyoruz”

Bu yıl üst yapı çalışmalarına yoğunlaşacaklarını söyleyen Başkan Asya, “Yaklaşık 100 bin ton asfalt ihalesi yaptık. Kendi asfalt plentimizi de açarak bu yıl cadde ve sokakların üst yapılarına ağırlık vereceğiz. Geçen yıldan beri devam eden kazı ve döşemelerden dolayı yolların tahribatının farkındayız. İnşallah başlatacağımız üst yapı çalışmaları ile bunu telafi edeceğiz. Minare Mahallesi Erzurum Caddesi’nde yapacağımız sokak sağlıklaştırması projemizi de önümüzdeki günlerde başlatıyoruz. Kent Meydanı yapacağımız bölgede hafriyat çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Taşıma çalışmalarının tamamlanması ile yer altında yapacağımız otopark projesini de uygulamaya başlayacağız. Bizler ilimizin hemen hemen her noktasında vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için çalışmalar yapıyoruz. Bunları yaparken şu duamızı da dilimizden düşürmüyoruz; Rabbim hizmet yolunda bizleri önce kendisine karşı sonra da halkımıza karşı mahcup etmesin. Bu duygu ve düşüncelerle mayıs ayı meclis toplantısında alacağımız kararların ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya’nın konuşmasının ardından vatandaşların talep ve önerileri dinledi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.