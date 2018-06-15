Muş Belediyesinde bayramlaşma töreni

Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Belediyesinde çalışan personellerle bayram vesilesiyle bir araya geldi. Meclis salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine belediye meclis üyeleri, Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, Bem-Bir-Sen Muş İl Temsilcisi Güven Yalvarıcı, birim amirleri ve belediye personelleri katıldı. Personellerle tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik eden Başkan Asya, bayramların bir aile aidiyeti ruhu ile yapılması gereken, kırgınlıkların ve dargınlıkların telafi edildiği önemli günler olduğunu söyledi.

Bayram vesilesi ile tüm personellere varsa hakkını helal ettiğini, aynı şekilde onlarda da helallik istediğini belirten Başkan Asya, “Ramazan, hesaplaşma, kucaklaşma ve bayramlaşmadır. Bu anlamda uzun bir süredir birlikte çalışıyoruz, Muş halkına hizmet ediyoruz. Bu süre içerisinde bir hakkımız size geçmişse helal ediyorum. Sizlerde de varsa hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Değerli arkadaşlar, bugüne kadar elbirliği yaparak çok güzel işler çıkardık. Özellikle bu yıl çok daha zorlu bir yıla girmiş bulunmaktayız. Malumunuz geçen yıl başlatmış olduğumuz altyapı gibi büyük bir projenin yanı sıra bu yıl da önemli projeleri uygulamaya başladık. Üst yapısıyla, yeni tesislerle, yeşil alanlarla şehrin her noktasında çalışmalar yapıyoruz. Sezon başında başlattığımız üst yapı çalışmalarında ciddi bir ilerleme kat ettik. Bu çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye bünyesindeki bütün birimleri tek tek zikrederek çalışanlarına ve amirlerine teşekkür eden Başkan Asya, “Biz bir aileyiz. Bu bilinçle halkımıza hizmet götürmenin mücadelesini veriyoruz. Bizi kardeş kılan ve kardeşlik hukuku ile birbirimize muamele etmemizi sağlayan Allah’a hamd ediyoruz. Halkla hizmetkar olma noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Sizler, kaliteli hizmet üretmek noktasında görevinizi yerine getirdiğiniz müddetçe ben de sizlerin hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunmaya devam edeceğim. Bu vesile bir kez daha Ramazan ayında yapmış olduğunuz ibadetlerinizin kabul olmasını diliyorum. Bu ibadetlerin sonunda ulaştığımız Ramazan Bayramınızı tebrik eder, aileleriniz ile birlikte huzurlu, mutlu ve güzel bir yaşam sürmenizi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim kılsın. Sizlerle birlikte halkımıza çok güzel hizmetler yapma umuduyla Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma töreninde Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır ile Bem-Bir-Sen Muş İl Temsilcisi Güven Yalvarıcı da birer selamlama konuşması yaparak, personellerin bayramlarını kutladılar.

Yapılan konuşmaların ardından belediye hizmet binası önünde personellerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.