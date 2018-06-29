Muş belediyesinde hummalı çalışma

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü binası güzergahında söküm çalışmaları yapan ekipler, yol ve kaldırıma giren işyerlerinin de yıkımına başladı

Hayata geçirdiği hizmetlerle Muş’un gelişimine ivme kazandıran Muş Belediyesi, şehrin birçok noktasında faaliyetlerini sürdürüyor. Atatürk Bulvarı İstasyon Caddesi Çevre Düzenleme Projesi ile şehre yeni bir görünüm kazandıran Muş Belediyesi, vatandaşların takdirini almaya devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi üst geçide kadar projeyi uygulayan ekipler, bayram sonrası yol ve kaldırım sökümlerini başlatarak projeyi uygulamaya devam ediyor. Proje kapsamında yol ve kaldırımların sınırına giren işyerinin de yıkımına başlandı. Daha önce işyeri sahiplerine gerekli uyarıları yapan Muş Belediyesi, güzel bir bulvarın ortaya çıkması için söz konusu projeyi titizlikle yürütüyor. Üst yapı projesinin uygulandığı alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alarak çevredeki vatandaşlarla hasbıhal etti. Kazı ve söküm çalışmalarının yapıldığı bölgedeki esnaflarla sohbet eden Başkan Asya, proje hakkında kendilerini bilgilendirerek destek beklediklerini ifade etti. Ekipler, kaldırım sınırına giren bir işyerinin yıkımını yaparken, Başkan Asya da işyeri sahibi ile sohbet ederek anlayışından ve desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti. Yapılan hizmetin Muş ve Muş halkı için olduğuna vurgu yapan Başkan Asya, güzel bir görüntünün ortaya çıkması için bu çalışmanın elzem olduğuna dikkat çekti. Başkan Asya proje hakkında yaptığı açıklamada, "İstasyon Caddesindeki üst yapı çalışmalarımızı etap etap uygulamaya devam ediyoruz. Ramazan Bayramı öncesi belediye hizmet binaları önünden üst geçide kadar olan kısmın çalışmalarını tamamladık. Şu anda o bölgede bazı kaldırım ve aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Bayram sonrası projeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üst geçidin alt tarafında söküm çalışmaları yapılıyor. Burada vatandaşlarımızın mağdur olmamasını da dikkate alarak iki şeritte ayrı ayrı çalışma yapılıyor. Çalışmalar sırasında kaldırım sınırına giren işyerlerinin fazlalıkları da yıkılmaya başlandı. Geçen yıl İstasyon Caddesindeki tüm işyerlerine bu konuda tebligatlar yapıldı. Şu anda bir işyerinin yıkımı gerçekleştiriliyor. Esnafımıza anlayışından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepimizin ortak paydası Muş’tur. Tüm hemşehrilerim bu projenin tamamlanmasından sonraki görüntüsünü tahmin edebiliyor. Güzel bir hizmet hayata geçiriliyor. İnşallah çok daha güzel çalışmalarla halkımızın refah seviyesini yükseltmeye devam ederiz” şeklinde konuştu.