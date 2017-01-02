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02 Ocak 2017 16:50

Muş Belediyesinde SDS imzalandı

Muş Belediyesinde SDS imzalandı

02 Ocak 2017 16:50

Muş Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi imzalandı.
Muş Belediyesinde çalışan memurların Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı. Sözleşme dolayısıyla Muş’a gelen Bem-Bir Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Feyat Asya’yı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar dilediler. Sendika temsilcileri ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyede çalışan 51 memura sosyal denge tazminatı verilecek. Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen sözleşme törenine, Belediye Başkanı Feyat Asya, Bem Bir Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Memur Sen İl Başkanı Fehmi Kuzey Vurar, Bem Bir Sen Muş İl Başkanı Güven Yalvarıcı, Bem Bir Sen işyeri temsilcisi Maşallah Çiftçi ve sendika üyeleri katıldı. Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, Bem Bir Sen Genel Başkanı Turbay’ı Muş’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyenin imkanları dahilinde belirledikleri miktarın herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.
Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Turbay da yaptığı konuşmada, "Memur kardeşlerimizin sosyal denge sözleşmesi için Muş’a geldik. Belediyenin imkânları dâhilinde bir ücret belirledik. Başkanımızın iyi niyetinden dolayı kendisine teşekkür ederim. Muş için çok daha faydalı hizmetler sunacağından eminim. Sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını temenni ederim" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların sonunda sosyal denge sözleşmesi Belediye Başkanı Asya ve Bem Bir Sen Genel Başkanı Turbay arasında imzalandı. Sözleşme töreni hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.



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