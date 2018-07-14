Muş Belediyesinden 15 Temmuz’da ücretsiz toplu taşıma hizmeti

yıl dönümü dolayısıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Muş Belediye Başkanı Feyat Asya yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 2. yıl dönümü dolayısıyla belediye meydanında gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşların 15 Temmuz 2018 Pazar günü saat 19.00 ile 02.00 arası tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak faydalanabileceğini söyledi. Asya, "Ülkemizin ve halkımızın bir daha 15 Temmuz 2016’da yaşanan ihanete maruz kalmamasını diler, saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.