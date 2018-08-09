Muş Belediyesinden cami avlularına tente

Merkezdeki camilerin halılarını yıkayıp temizliklerini yaparak önemli bir eksikliği gideren Muş Belediyesi, şimdi de cami avlularına tente kuruyor. Cami cemaatinin ve vatandaşların ibadetlerini yerine getirirken yazın güneşten, yağışlı havalarda ise yağmurdan korunması amacıyla cami avlularına kurulan tenteler, vatandaşlar tarafından takdir edildi.

Yeni Camii’nin avlusuna kurulumu yapılan tenteleri inceleyen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, o sırada ibadetini yapmak üzere camiye gelen vatandaşlarla da hasbıhal etti. Yapılan hizmetten dolayı Başkan Asya’ya teşekkür eden vatandaşlar, özellikle taziyelerde bu konuda ciddi sorunlar yaşandığını ifade ettiler.

Belediye Başkanı Asya, camilerde tespit edilen eksikliklerin belediye olarak giderilme noktasında ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını söyledi. Halktan gelen talepleri yerine getirmeye gayret gösterdiklerini belirten Başkan Asya, “Cami avlularında güneş gören noktalara yerleştirilen tenteler sayesinde cami cemaati ve vatandaşlar yazın güneşten, yağışlı havalarda ise yağmurdan korumuş olacak. Yeni Camimizde ilkini kurarak bu ihtiyacı giderdik. Belediye olarak bu gibi hizmetlerimiz diğer camilerimizde de devam edecektir” dedi.