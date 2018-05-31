Muş Belediyesinden çevre düzenleme işi

Muş Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı İstasyon Caddesi Peyzaj Projesi kapsamında başlatılan kazı ve döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor

Muş Belediyesinin önemli projeleri arasında yer alan Atatürk Bulvarı İstasyon Caddesi çevre düzenleme işi tüm hızıyla sürüyor. Şiddetli yağışlardan dolayı zaman zaman sekteye uğrayan çalışmalar, havaların elverişli olması ile kaldığı yerden devam ediyor. Belediye hizmet binaları önünden Bankalar Caddesi’ne kadar olan bölgenin birinci kat asfaltını yapan ekipler, kaldırımların bordür taşlarını da döşedi. Öte yandan ekipler, polisevine kadar tüm yeraltı döşemeleri tamamlanan bölgenin asfalt hazırlığını yapıyor. Projenin önümüzdeki günlerde üst geçit mevkiine kadar tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, nisan ayı sonunda projeyi başlattıklarını, olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmaların devam ettiğini söyledi. Belediye meydanındaki zeminin sağlamlaştırılması için ciddi bir efor harcandığını belirten Başkan Asya, yapılan çalışmaların neticesinde projenin gün yüzüne çıktığını ifade etti.

Uygulanmaya başlayan projeyi çok önemsediklerini kaydeden Başkan Asya, “Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi ilimizin en işlek caddesi konumundadır. Bu caddemizi daha modern bir görünüme kavuşturmak için projemizi başlattık. Nisan ayı sonunda ilk kazmayı vurarak çalışmalara start verdik. Altyapı döşemelerinin tamamlandığı caddeyi bir bütün olarak yeniliyoruz. Bu projemizle refüjü, aydınlatması, kaldırımları, durakları, park ve yeşil alanları ile modern bir bulvar yapıyoruz. Kazı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çalışmalar sırasında trafik ve toz duman konusunda biraz sıkıntılar yaşayabiliriz. Vatandaşlarımızın bu süreçte asgari düzeyde etkilenmesini sağlamak için gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Buna rağmen yaşanacak aksaklıklar için şimdiden özür diliyoruz. Yaptığımız her hizmet halkımız ve ilimiz içindir. Bu süreçte sıkıntılara birlikte göğüs gererek daha sonra sefasını yine birlikte yaşayabilelim. Vatandaşlarımızın memnun kalacağını umut ettiğimiz bu projemizi etap etap uygulayacağız. Şimdilik hizmet binalarımızın önünden üst geçide kadar olan kısmın çalışması yürütülüyor. Tren garına kadar bağlantı yollarının yoğunluğunu göz önünde bulundurarak bu uygulamayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.