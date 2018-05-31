Muş Belediyesinden ‘Dünya Yetimler Günü’ iftarı

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın aldığı kararla Ramazan ayının 15. gününün ‘Dünya Yetimler Günü’ olarak kabul edilmesi münasebetiyle Muş Belediyesi, çocuk evlerinde ve koruyucu ailelerin yanındaki yaklaşık 300 çocuğa iftar yemeği vererek unutulmadıklarını hatırlattı. Atatürk Çocuk Parkı’nda düzenlenen iftar yemeğine Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, vali yardımcıları Alper Çiftçi ve Abdulkadir Okay, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Feyat Asya’nın eşi Suna Asya da koruyucu aileler ve yetim çocuklarla tek tek ilgilenerek kendileri ile hasbıhal etti.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt’un iftar sonrası yaptığı duanın ardından protokol konuşmalarına geçildi. Burada bir konuşma yapan Başkan Vekili Özarslan, “Belediyemizin 2014 yılından beri gelenek haline getirdiği ve bu yıl beşincisini düzenlediğimiz ‘Dünya Yetimler Günü’ iftar programımıza teşriflerinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunarım. Belediye başkanımız önemli bir toplantıya katılmak üzere Ankara’ya gitti. Programda olmayan bu ani gelişmeden dolayı özrünü beyan ettiğini ve sizlere selamını iletmemi istedi. Kur’an-ı Kerim’in 21 yerinde doğrudan veya dolaylı olarak yetimlerin gözetilmesi emredilmektedir. Bu konuda, sadece Duha ve Maun surelerine bakmak bile, yeterli bir fikir verebilir. Kur’an-ı Kerim, Mekke’de nazil olmaya başladığı ilk yıllardan itibaren yetim meselesini ele almıştır, ilk vahiylerde Hz. Peygambere (s.a.s.) kendisinin de yetim olduğu hatırlatılarak yetimlere iyi muamele yapması emredilmiştir. Yetimlerin ve kimsesiz çocukların himâyesi, bakımı çok önemlidir. Sevgiden, sıcak aile ortamından uzak olarak, sokakta kendi kendine veya çok zayıf bir ilgi ile yetişecek insanlar, mutsuz bir hayat yaşayacakları gibi, toplumun sosyal yaşantısında bazı olumsuzluklara sebep olabiliyorlar. Bu sebeple dinimiz, onların mümkün olduğu kadar aile içerisinde barındırılmalarını ve diğer çocuklara gösterilen şefkatin, onlara da gösterilmesini emreder. Fakiri ve yoksulu kollayıp gözetmenin dinimizin bir gereği olduğunu bizlere vazife kılan Allah’a hamdolsun. Bu vazife bizler için bir lütuf, bir ihsan değildir. Bizlere Allah tarafından emrolunmuş bir sorumluluktur. Rabbim bizi, sorumluluklarını yerine getiren kullarından eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle Muş Belediye Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılarak bizleri onurlandıran siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ederek, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

Vali Yıldırım ise, Peygamber Efendimizin de yetim olduğunu hatırlatarak, “Yetim denildiğinde aklımıza ilk gelen, hepimizin baş tacı olan Peygamber Efendimiz (S.A.V), yetimlerin en güzeli ve kendisi yetim olarak büyüdü. Bugün dünyada milyonlarca yetim var. Aslında bu yetimler yaşadıkları toplumda, o topluma ve o toplumun önde gelenlerine doğrudan doğruya emanettir. Onların eğitimleri, bakımları, sağlıkları, iş bulmaları ile ilgilenmek hepimizin boynunun borcudur. Devletimizin bu anlamda pek çok imkânı var ve bunları ailelerimizin ve evlatlarımızın hizmetine sunmaktadır. Bu sayede bizlerde geleceğe daha güvenle bakan, daha güçlü bireyler yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Yetimlerimiz kendilerini asla kimsesiz gibi hissetmesinler, onlar herkese emanettir. Her yıl Ramazan ayının 15. günü ‘Dünya Yetimler Günü’ olarak kutlanıyor. Bugünkü iftarımızı hazırlayan ve bizleri sizlerle buluşturan İHH ve Muş Belediye Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından iftar programı sona erdi.

Öte yandan, Muş Belediyesinin ikram aracında katılımcılara helva ve çay ikramı yapıldı.