Muş Belediyesinden fiyat etiketi denetimi

Zabıta ekipleri son zamanlarda döviz kurlarındaki dalgalanmaları bahane edip, bazı ürünlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Feyat Asya'nın talimatı üzerine çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri büyük firma ve marketlerde fiyat ve etiketleri kontrol etti. Ekipler, markette rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştı. Zabıta ekipleri fiyat etiketlerinin yanı sıra yerli ürünlerde logo olup olmadığını da tespit etti. Yüksek oranlarda fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünlerle ilgili firma yetkililerinden izahat alan ekipler, haksız kazanç elde etmek üzere böyle bir girişimde bulunanlara cezai işlem uyguladı.

Vatandaşların haklarını korumak için gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Feyat Asya, herkesin hakkını hukukunu bilmesi gerektiğini kaydetti.

Başkan Asya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemiz son zamanlarda dış güçlerin ekonomik saldırısına maruz kaldı. Allah'a şükürler olsun ki hükümetimizin dik duruşu ve sağlam politikaları çerçevesinde bu durum kontrol altına alındı. Ancak buna rağmen haksız kazanç elde etmek üzere bu durumdan faydalanan fırsatçılar bazı ürünlerde fiyat artışı yaparak vatandaşlarımızı sıkıntıya sokmak istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Muş Belediyesi olarak ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışarak fırsatçılara taviz vermiyoruz. Zabıta ekiplerimiz, şehir merkezindeki işletmeleri tek tek gezerek fiyat etiketi denetimlerini yapıyorlar. Bu denetimler sürekli olacak. Ekiplerimiz fiyat etiketlerinin yanı sıra yerli ürünlerdeki logoları da kontrol ediyor. Ürünlere fahiş fiyatlar vuran veya yerli ürün logosu kullanmayan işletmelere gerekli cezai işlemler yapılıyor. Muş esnafının vatandaşları sıkıntıya koyacak bir girişimde bulunmayacağını umut ediyorum. Misafirperverliğiyle, dürüstlüğüyle hak ve hukuk konusundaki titizliğiyle bilinen esnafımızın dış güçlerin hain emellerine alet olmayacağına inancım tamdır. Ancak bunlara rağmen bu tür denetimlerimizi sıklaştıracağız. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya devam edeceğiz.”