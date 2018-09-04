Muş Belediyesinden halk buluşması

Belediye Başkanı Feyat Asya, ‘Halk Buluşmaları’ toplantıları ile vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşan Başkan Asya, bu hafta Sütlüce Mahallesi sakinlerine yönelik toplantı yaptı. Mahalle sakinlerine görev süresi içinde yapılan hizmetleri anlatan Başkan Asya, talep ve önerilerini dinledi.

Konuşmasına Sütlüce Mahallesi’ne yapılan çalışmalara değinerek başlayan Başkan Asya, “Malumunuz Sütlüce köy statüsündeydi. Geçen yıldan itibaren belediye sınırlarına dahil edilerek mahalle yapılan Sütlüce’de kapsamlı bir çalışma başlattık. İhtiyaç duyulan belediye hizmetlerinin mahalleliye kavuşturmak için ciddi bir çalışma içerisinde girdik. Bugün itibari ile Sütlüce’nin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamını yenilemiş bulunmaktayız. Söz konusu çalışmaların bu yıl tamamlanması ile üst yapı çalışmasını başlattık. Mahalle içerisindeki tüm yolları sathi asfalt kaplama yaptık. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Bununla beraber inşallah güzel projeleri burada uygulayarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracağız” dedi.

Genel olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Asya, “Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar neticesinde tesis konusunda yaşanan sıkıntıları asgariye indirdik. İhtiyaç duyulan birçok tesisi hizmete açtık. Hatta canlı hayvan pazarı, yaş sebze meyve hali ve soğuk hava deposu, şehirlerarası terminal gibi büyük projelerimiz Sütlüce Mahallesi sınırları içerisindedir. Aynı şekilde alt yapı ve üst yapı alanında yürüttüğümüz çalışmalarla adeta bir hizmet seferberliği başlattık. Her mahallenin ihtiyaçlarına göre planlamalar yaparak projeler hazırladık. Bugün bütün mahallelerimizde belediye hizmetleri uygulanmakta. Hizmet konusunda mahalle ayrımı yapmadan herkese eşit mesafede olmanın gayreti içindeyiz. 4,5 yıl içindeki görev süremizde yaptıklarımız bu söylemlerimizin kanıtıdır. İnşallah bundan sonra da aynı minvalde çalışmalarımızı başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız” ifadelerini kullandı.

Alt yapı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Başkan Asya, “En fazla muzdarip olduğumuz konulardan biri alt yapıydı. Yaklaşık üç yıllık uğraşımızın sonunda bu projemizi hayata geçirmeyi başardık. Tabi bu işe başlamadan önce de projenin ne kadar zor olduğunu biliyorduk. Bu konuda da halkımızı bilgilendirmeye çalıştık. Geldiğimiz nokta itibari ile ana güzergahlarımızdaki çalışmalarda ciddi ilerleme kat edildi. Haliyle cadde ve sokaklarımız tahrip oldu. Aynı şekilde her taraf toz duman adeta şantiye alanına döndü. İster istemez su kesintileri yaşadık. Ancak bunların herhangi bir program dahilinde yapılmadığını bilmenizi isterim. Çünkü bugüne kadarki yer altı döşemelerinin bir haritası olmadığı için bu sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimizle gece gündüz sahadayız. Allah’ın izniyle şu an sıkıntısına katlandığımız bu projemizin tamamlanması ile faydasını göreceğiz. Bir şeyi yapmak için yıkmamız gerekiyor. Onun için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sabır ve tahammüllerinizle bu işi başarılı bir şekilde tamamlayacağız. Geçen yıl en önemli güzergahlarımızı tamamladık. Geçici asfaltları döktük. Bu yıl daha düzenli bir şekilde alt yapı döşemelerini sürdürürken üst yapı çalışmalarına da ağırlık verdik” şeklinde konuştu.

Muş’un içme suyu sorunu köklü bir çözüme kavuşturacaklarının altını çizen Başkan Asya, “Şehir merkezinde yaşanan su sıkıntısını ortadan kaldırıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Alparslan-2 Barajı’ndan il geneline içme suyu temini sağlanacak. Mercimekkale mevkiinde kurulacak arıtma tesisi ile şehre cazibeli su gelecek. Gerekli çalışmalar yapıldı. İnşallah bu projede önümüzdeki yıl tamamlanmış olacak” diye konuştu.

Son yıllarda yapılan hizmetleri kısaca özetleyen Başkan Asya, daha sonra mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı. Sütlüce Mahallesi halk buluşması, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.