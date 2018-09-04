Muş Belediyesinden “Hoş Geldin Bebek” projesi

Belediye Başkanı Feyat Asya’nın eşi Suna Asya, yeni doğan 30 çocuğu hastanede ziyaret etti.

Sosyal belediyecilik alanında önemli hizmetler yapan Muş Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan “Hoş Geldin Bebek” projesi devam ediyor. Sosyal ve kültürel etkinliklerde önemli rol üstlenen Belediye Başkanı Feyat Asya’nın eşi Suna Asya, bu projeyle de bizzat ilgilenerek yeni çocuk sahibi olan ailelerin mutluluklarını paylaşıyor.

Hoş Geldin Bebek projesi ile aileleri evlerinde veya hastanede ziyaret eden Suna Asya, annelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, çocuklarının sağlıklı, uzun ömürlü ve ailelerine faydalı bireyler olması temennisinde bulundu. Proje kapsamında ziyaret edilen ailelere içerisinde yeni doğan bebeklerin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik ürünlerinin yer aldığı bebek seti hediye eden Suna Asya, son olarak Muş Devlet Hastanesine gerçekleştirdiği ziyarette 30 annenin mutluluğuna ortak oldu.

Yeni doğan çocukları tek tek ziyaret eden Suna Asya, çocuk sahibi olan aileleri tebrik etti.

Belediye Başkanı Feyat Asya da zaman zaman bu ziyaretlere katılarak aileleri yalnız bırakmıyor. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Asya, “Anne ve babaların mutluluğuna ortak olmayı amaçladığımız projemizde yeni doğan bebeklerin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik ürünlerinin yer aldığı bebek setimizi hediye ederek sevinçlerine ortak oluyoruz. Hastalıkta, sağlıkta ve doğumda hayatın her alanında halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda yeni doğan bebeklerimize sağlıklı uzun ömür diliyor, kıymetli anne ve babalarına aileleri ile birlikte güzel bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum” dedi.