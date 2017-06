Muş Belediyesinden iftar programı

Ramazan ayı boyunca toplumun her kesimine ulaşma noktasında programlar gerçekleştiren Belediye Başkanı Feyat Asya, son iftar programlarından birini de Muş’un protokol üyelerine verdi. Başkan Asya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına, Vali Seddar Yavuz, İl Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay, protokol üyeleri, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. İl Müftüsü Alettin Bozkurt’un iftar duası ile başlayan program, protokol konuşmaları ile devam etti. Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Muş’un yönetiminde söz sahibi olan siz değerli misafirlerimiz, davetimize icabet ederek burada bulunduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Evveli rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan bu Ramazan ayına bizleri ulaştıran Rabbime hamdolsun. Kadir gecesini icra ettiğimiz ve bayramla sonlandıracağımız bu bereketli aydaki güzelliklerin hep devam etmesini temenni ediyorum. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış ilimizde her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da birbirimizle adeta yarışırcasına yaptığımız güzel işlerin daim olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve bütünlüğümüzü hep daim kılsın" dedi.

Başkan Asya konuşmasının devamında, "Yaklaşık 2 yıldır beraber görev yaptığım ve ilimizin iyi bir noktaya gelmesi için emek veren özellikle cazibe merkezleri programında kendi beldesiymiş gibi çırpınan, birliğimizi ve beraberliğimizi koordine eden değerli Valimiz malumunuz üzere Ordu iline atanmıştır. Bu vesile bugün kendisi de bizlerle aynı sofrada bulunmaktadır. Bizlerin bir hakkı varsa kendisine helal ediyoruz. Kendisinin de bizlere hakkını helal etmesini rica ediyoruz. Bundan sonra görev yapacağı yerde de aynı başarılara imza atacağına inanıyoruz. Muş’un ihyası ve inşası için bundan sonrada kendisinden destek istemeye devam edeceğiz. Bizler de şehrimizi geleceğe taşıma noktasında hep birlikte işbirliği içinde eksik ve aksaklıklarımızı kendi aramızda telafi etmek suretiyle koordinemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bir kez daha Sayın Valimizin görev yerinin hayırlı olmasını dilerken, ilimize atanan yeni valimize de başarılar diliyoruz. İnşallah Sayın Valimizin bırakmış olduğu noktada herkes sorumluluk bilinci ile görevini icra edecektir. Bu vesile ile şimdiden Ramazan Bayramı’nızı tebrik eder, tekrar davetimize icabetinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Vali Seddar Yavuz da yaptığı konuşmada, "Her başlangıcın bir sonu vardır. Bizler de Muş’taki görevimizin sonuna geldik. İnsanın sorumluluğu aklı, yetenekleri ve imkanları ile sınırlıdır. Şunu söyleyebilirim; aklımı, yeteneklerimi ve imkanlarımı kullanma konusunda vicdanen rahatım. Elbette ki daha iyisi yapılabilir. Buna da saygı duyuyorum. O yüzden eleştirilerin tamamına açığız. Herkes bizleri eleştirebilir. Çünkü kamunun önünde bulunan insanların eleştirilmesi gayet doğaldır. Biz de yaklaşık 28 yıldır bu devlete hizmet ediyoruz. Yeter ki insanların haysiyetlerine, şereflerine ve onurlarına dokunulmasın. Dolayısıyla buradan Muş’un bir evladı olarak ayrılıyorum. Her zaman hem gönlümüz hem de kapımız sizlere sonuna kadar açıktır. Dünyanın neresinde olursak olalım, bir Muşlu geldiğinde bir evladımız gelmiş gibi kendisine sarılacağımızı bilmenizi isterim. Bu benim için çok önemli. Çünkü ben görev yaptığım hiçbir yerde arkamı hiç kimseye dönmedim. Her zaman yanınızda olacağımı bilmenizi isterim. Bu şehir çok daha iyi günler görecektir. Bu şehir çok güzel bir vali kazandı. Kendisi de donanımlı gerçekten Türkiye’ye gönül vermiş aktif bir valimiz. İnanıyorum ki benden daha iyisini yapacak. Ben de onun başarılarını duydukça sevineceğim. Ama her zaman olduğu gibi destek verin, bir olun, beraber olun. Son dönemde ilimizdeki işbirliği ve koordinasyonun artışı ile birlikte hizmet ve yatırımlarda çok ciddi bir sıçrama oldu. Bu birlik ve beraberliğin devamı fevkalade önemlidir. Dolayısıyla ben inanıyorum ki bu şehir birkaç yıl içinde çok daha iyi yerlere gelecektir. Bana hakkınızı helal etmenizi istirham ediyorum. Biz yöneticiyiz, hata elbette işlemişizdir. İşlememiş gibi bir lüksümüz yok, insandan bahsediyoruz. Benim bu şehirde bir hakkım olduğunu düşünmüyorum. Varsa da herkese helal olsun. Bu vatan ve bu bayrak için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İftar programı yapılan konuşmaların ardından sona erdi.