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11 Temmuz 2017 16:06

Muş Belediyesinden mezarlıkların bakım ve temizliği

Muş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentteki mezarlıkların bakımını yapmaya devam ediyor.

Muş Belediyesinden mezarlıkların bakım ve temizliği

11 Temmuz 2017 16:06


Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Muratağa Mezarlığı’nın bakım ve temizliği yapıldı. Muş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, mezarlık alanındaki ağaçların budamasını yaparak, boş alanlardaki otları temizliyor. Mezarlıkların çevre düzenlemesini yapan ekipler, sonbahara kadar belirli periyotlarda bakım çalışmalarını yapmaya devam edecek.


Muratağa Mezarlığı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, “İlimizdeki mezarlıkların bakım ve temizliğini rutin olarak yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllar belediyemiz bünyesine aldığımız mezarlıklar ekibi ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz belirli aralıkla şehir merkezindeki mezarlıklardaki ağaçların budamasını yaparak, mezarlıkların çevre düzenlemesini ve temizliğini yapıyor. Sonbahara kadar bakım ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Temizlik çalışmalarının yanı sıra mevcut mezarlık alanlarının ihata duvarlarını da yapıyoruz. Ekiplerimizin bir kısmı Şeyh Haşim Mezarlığı’nın çevre düzenlemesini yapıyor. Aynı şekilde Muş’un en büyük mezarlıklarından biri olan Şehir Mezarlığı’nda da araç park alanı oluşturduk. Gerekli düzenlemelerin ardından söz konusu alanın zeminini sıkıştırarak daha modern bir hale getireceğiz. Bu çalışma ile beraber yolun genişlemesini de yaptık. Rutin çalışmalarımızın yanı sıra bu tür yerlerdeki eksikliklerimizi de gidermek için hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.




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