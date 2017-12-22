Muş Belediyesinden sokak hayvanları açıklaması

Sosyal medya üzerinden Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinden çekilmiş fotoğrafların olduğu iddia edilen bazı paylaşımların belediyeyle herhangi bir ilgisinin olmadığının belirtildiği açıklamada, "Kullanılan fotoğrafların tamamının bakımevi dışında olduğu tespit edilmiştir. Belediye Başkanı Feyat Asya’nın öncelikli projeleri arasında yer alarak kısa sürede yapımı tamamlanıp hizmet veren tesisimizde 2 veteriner hekim ve 1 veteriner teknikeri aracılığıyla bakıma muhtaç hayvanların korunması ve rehabilite edilmesi sağlanmaktadır. 7/24 hizmet veren ALO 153 istek ve şikayet hattımıza sokak hayvanları ile ilgili gelen bütün ihbarları anında değerlendirerek, mesai mefhumu gözetmeksizin gerekli çalışmayı yapmaktayız. Sokak hayvanlarının korunması amacıyla sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız çalışmalar neticesinde beslenme odakları oluşturarak bu konudaki hassasiyetimizi en üst seviyededir. Kurumumuzu karalamaya yönelik yapılan paylaşımlarla ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını kamuoyuna duyurur, saygılar sunarız" denildi.