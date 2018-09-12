Muş Belediyesi'nden Yeşilyurt Mahallesi'nde asfalt çalışması

Muş Belediyesi tarafından içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamı yenilenen Yeşilyurt Mahallesi'nde üst yapı çalışmalarına başlandı.

Yoğun bir çalışma sezonu geçiren Muş Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Ekipler, son olarak alt yapı çalışmaları tamamlanan Muş'un en büyük mahallelerinden biri olan Yeşilyurt Mahallesi'nde asfalt çalışmasını başlattı. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehir merkezindeki çalışma alanlarını gezen Belediye Başkanı Feyat Asya, Yeşilyurt Mahallesi'nde başlatılan üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Muharrem Yıldız, belediye başkan yardımcıları ve birim amirleri Başkan Asya'ya eşlik etti. Başkan Asya, incelemeler sırasında karşılaştığı mahalle sakinleri ile hasbıhal ederken, çocuklarla da yakından ilgilenerek kendilerine oyuncak hediye etti. Altyapı döşemeleri tamamlanan mahallenin Ulus ve Vatan caddelerinin reglajını kısa sürede yapan ekipler, bugün itibari ile asfalt altı malzeme serimine başladı. Sökümü yapılan Yeşilyurt Mahallesinin tüm ara ve ana caddeleri yaklaşık 10 gün içerisinde asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Asfalt altı malzeme döşemesinin yapıldığı Ulus Caddesinde inceleme yapan Başkan Asya, çalışmaların hızlandırılması talimatını vererek, vatandaşların mağdur edilmemesi için faaliyetlerin titizlikle yürütülmesini istedi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Asya, “Hizmetlerle dolu bir çalışma sezonu geçiriyoruz. Bir yandan ilimizin alt yapı döşemelerini yenilerken, diğer yandan tahrip olan ve ihtiyaca cevap vermeyen üst yapıları da yapmaya devam ediyoruz. Geçen yıllardan söylediğimiz gibi sağlam bir alt yapının ardından yapılan üst yapı uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek. Bu kapsamda içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamının yenilendiği, parsel bağlantılarının yapıldığı mahallelerimizin asfalt ve kaldırımını yapıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Zafer Mahallesinin genelinde başlattığımız üst yapı çalışmalarını tamamladık. Tüm cadde ve sokakları yenileyerek trafiğe açtık. Bugün Yeşilyurt Mahallemizde bu çalışmaları yapmaya başladık. Ekiplerimiz yaklaşık 15 gündür bu mahallemizdeki tüm yolları asfalta hazırlamak üzere söküm ve reglaj çalışmaları yapıyor. Bugün de asfaltın startını verdik. İnşallah kısa sürede bu mahallemizin de tüm yollarını yenilemiş olacağız. Yaptığımız çalışmalarla adım adım hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Kazı çalışmalarına başlarken toz duman olacağını ve bazı aksaklıklar yaşayacağımızı söyledik. Ancak bu işin sonunda yapacağımız üst yapı çalışmaları ile yaşanan sıkıntıları telafi edeceğimizi beyan ettik. Allah'a şükürler olsun ki söylediğimiz gibi ilimizi mahalle mahalle güzelleştirerek, vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltiyoruz. Bizlere güvenen ve sıkıntılara bizlerle beraber göğüs geren tüm hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunarken, onların kaliteli hizmetlerle buluşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.