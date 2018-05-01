Muş Belediyesinden yol genişletme çalışması

Sokakta genişletme çalışmalarına başladı.

Stratejik planına bağlı kalarak çalışma sezonunu verimli bir şekilde geçiren Muş Belediyesi, kentin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki dar yolları imar planına uygun bir şekilde genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Mahalle ile Dere Mahallesi’nin sınırındaki 244. Sokak 12 metre genişletilerek, trafik akışının sorunsuz olması sağlanıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, söz konusu bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Başkan Asya, Hacı İbrahim Camii ve Selçuklu İlk-Ortaokulunun sınırından giden yolun genişletilmesinin bu sezon içerisinde tamamlanması yönünde ekiplere talimat verdi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı teknik ekiplerin gerekli ölçümleri yapması ile söz konusu yol imar planına uygun bir şekilde genişletilmeye başlandı. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile birleşen ve mevcut hali ile yer yer 4 metre genişliğinde olan yolda başlatılan çalışmaların tamamlanması ile ulaşım ağında ciddi bir rahatlama olacak.

Yapılan çalışmalar ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni yerleşim alanlarındaki imar yollarını açmanın yanı sıra yıllardır vatandaşlara ızdırap olan dar yolları da genişlettiklerini belirterek, Muş’un yol sorununu tamamen ortadan kaldıracaklarını söyledi. Asya, "İmar planımıza uygun bir şekilde mahallelerimizde yeni yolların açmaya devam ediyoruz. Özellikle Yeni Mahalle birinci mıntıka güzergahında bu konuda ciddi bir mesafe kat ettik. Bunu yaparken ileride çarpık yapılaşmanın oluşmamasını sağlıyoruz. Evlerin belirli bir düzen içerisinde inşa edilmesi hem vatandaşlarımızın hem de ilimizin faydasına olacaktır. Bunun yanı sıra şehir merkezinde dar ve düzensiz olan yollar ile ilgili başlattığımız çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl bu şekilde olan birçok yolu düzelterek, vatandaşlarımızın hayır dualarını aldık. Ekiplerimiz şu anda Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile birleşen 244. Sokağı imar planına göre 12 metre olarak genişletmek için çalışmalarına başladı. Allah’ın izniyle bu çalışmamızı da en kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. İlimizin yapılaşma konusunda düzenini sağlamak ve bundan sonra yapılacak olan yapıları kontrol altına almak için gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz" dedi.