Muş Belediyesine kar küreme aracı

Belediye, kendi imkanlarıyla aldığı 1 kar küreme aracını da araç filosuna ekledi.

Başarılı bir karla mücadele sezonu geçirmek için gerekli tedbirleri alan Muş Belediyesi, ihtiyaç duyulan iş makinelerini de almaya devam ediyor. 4 yıl içinde 10 milyon TL’yi aşkın bir maliyetle yeni iş makinelerini alan Muş Belediyesi, sorunsuz bir hizmet için araç parkını güçlendiriyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, aralık ayı meclis toplantısının ardından meclis üyeleri ile birlikte tarihi hizmet binasının önünde sergilenen yeni kar küreme aracını inceledi. Aracın kullanımı ve işleyişi ile ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Asya, kısa bir süre aracı kullandı. Kar küreme aracının hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Asya, yaklaşık 400 bin TL’ye alınan yeni aracın karla mücadele çalışmaları sırasında çok faydalı olacağını söyledi. Her geçen gün araç parkını genişlettiklerini kaydeden Başkan Asya, iş makineleri konusunda güçlü olunduğunda bunun hizmete yansıdığını vurguladı. Başkan Asya, "Bir taraftan altyapı diğer taraftan da üst yapı çalışmaları ile uğraşırken, makine parkımızın da güçlü olması gerekiyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne birçok iş makinesini alarak güzel hizmetler hayata geçirdik. Makine parkımız sağlam olması bizim sahada daha güzel işler çıkarmamızı sağlar. Bu sebeple imkânlarımız nispetinde belediyemizin makine parkını en iyi duruma getirme gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Geçtiğimiz kış sezonunda iş makinesi konusunda yetersizlikler olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, "Belediye olarak 4 mevsimde sağlıklı hizmetler sunmak için yeterli aracımızın olmasına özen gösteriyoruz. İmkânlarımız kısıtlı olmasına rağmen sınırlarımızı zorlayarak eksikliklerimizi gidermeye gayret ediyoruz. Geçtiğimiz kışın aşırı kar yağışından dolayı iş makinelerimiz yetersiz kalıyordu. Bu yıl hem yaz sezonundaki çalışmalarımızda hem de karla mücadeledeki çalışmalarımızda sorun yaşamamak için imkanlarımızı zorlayarak yeni araçlar aldık. İnşallah bu konudaki eksikliklerimizi tamamlayarak daha kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile yeni kar küreme aracımızın hayırlı olmasını dilerim. Kazasız, belasız güzel hizmetlerin yapılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.