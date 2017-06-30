Muş Belediyesinin en büyük projesi hayata geçiyor

Kurban kesimi ile başlatılan kazı çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, yetkililerden proje hakkında bilgi aldı. Proje üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Asya, altyapı projesi kapsamında şehrin 8 bölgesinde yürütülen çalışmaların yanı sıra bugün İstasyon Caddesi’nde ilk kazmayı vurmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Vatandaşların sabır göstermeleri gerektiğinin altını çizen Başkan Asya, "Sıkıntılı ve meşakkatli bir iş olduğunu bilmemize rağmen vatandaşlarımızın da sabır ve metanet gösterdiklerini gözlemliyoruz. Bu süreçte belki içme suları kesilecek, kanalizasyon patlakları oluşacak. Aynı şekilde cadde ve sokaklarda toz duman olacak. Kazılardan dolayı ciddi anlamda tahribatlar meydana gelecek. En nihayetinde altyapısı sonuçlandırılacak bir şehrin inşası için bazı fedakarlıklar yapmamız gerekmektedir" dedi.

Bugün itibariyle Yeşilce ve Sütlüce mahallelerinde, Hürriyet, Eski Erzurum caddelerinde ve Karasu Nehri kenarlarında çalışmaların yürütüldüğünü belirten Başkan Asya, şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra Muratpaşa Mahallesi’ndeki su deposunu yeniliyoruz. Karşıyaka Mahallesi’nde de yeni bir deponun yapımı için çalışmalar yapılıyor. Bununla beraber şehrin en önemli ve vatandaşların yoğun olduğu İstasyon Caddesi’nde de bugün kazı çalışmasını başlattık. Tabi bu çalışmalar uzun bir süre üzerinde çalışılmış bir projeye göre yapılıyor. Gerekli bütün mühendislik hesapları yapılarak döşeme borularının çapları belirlenmiştir. Bizler de bu süreçte yüklenici firmanın işleyişini kolaylaştırmak ve kangren haline dönüşmüş altyapı sorunundan bir an önce kurtulmak için güzergahlardaki ilerleyişi kolaylaştırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bir kez daha vatandaşlarımızdan bu süreçte sabırlı ve metanetli olmalarını dilerim."

Altyapı projesinin 2 yıl devam edeceğini vurgulayan Başkan Asya, "Altyapı projemizi 31 Aralık 2018 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. O zamana kadar Muş’un içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamı yenilenecek. 100 milyonu aşkın bir maliyeti olan projemizle şehrin bir bütününde 450 kilometrelik bir döşeme yapılacak. Tabi altyapı projeleri nüfus yoğunluğuna göre belirleniyor. Bu projemiz yüzde 60 doluluk oranıyla 50 yılı aşkın bir süredeki ihtiyacı karşılayacak. Bugüne kadar yapılan altyapı çalışmaları geçici çözümlerle yapılmış olabilir. Ancak uygulamaya başladığımız bu projemizle yer altındaki döşeme hatlarımızın bir haritasını da oluşturmuş olacağız. Şimdiye kadar olası bir yağışta yağmur suyu kanallarının işlev görmediğini ve kanalizasyon patlaklarını sıklaştığını görerek, müdahale etmeye çalışıyorduk. İnşallah bu projemizle bu sorunlar tamamen ortadan kalkmış olacak. Özellikle su hatlarının yenilenmesi ile yer altındaki su kayıpları artık olmayacak" diye konuştu.

Bugüne kadar hemen hemen bütün seçimlerde aday adaylarının altyapıyı taahhüt ettiğini hatırlatan Asya, "Seçim çalışmalarımız döneminde biz de diğer arkadaşlar gibi Muş’un altyapı sorununu ortadan kaldıracağımızın sözünü verdik. Göreve başlar başlamaz bu doğrultuda çalışmalara başladık. Allah’a şükürler olsun ki bugün bu sözümüzü yerine getirerek halkımızın karşısına yüzümüz ak, başımız dik bir şekilde çıkıyoruz. Allah’ın izniyle halkımızdan aldığımız destekle bu şehri yeniden inşa edeceğiz. Altyapı projemiz ile birlikte üst yapı projelerimizin de hazırlıklarını yapıyoruz. Özellikle İstasyon Caddesi’ndeki kazı çalışmalarının tamamlanması ile yolların, refüjlerin tamamını sökeceğiz. Hazırlamış olduğumuz proje kapsamında belediyenin önünden tren garına kadar olan mesafede şehrin çehresini değiştirecek bir üst yapı projesi uygulayacağız. Proje hazırlanma süreci tamamlandı. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak. Allah’ın izniyle yolu, kaldırımı, aydınlatmaları, yeşil alanları yenilenmiş modern bir bulvarı halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.