Muş Belediyesi'nin halk buluşmalarının bu haftaki durağı Sunay mahallesi oldu

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ‘Halk buluşmaları' kapsamında Sunay Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek yapılan hizmetlerle ilgili kendilerini bilgilendirdi.

‘Halk buluşmaları' kapsamında gerçekleştirilen toplantının bu haftaki durağı Sunay Mahallesi oldu. Belediye Başkanı Feyat Asya, başkan yardımcıları ve birim amirleri ile birlikte Sunay Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlara görev süresi içerisinde yapılan ve yapımı devam eden çalışmaları anlattı. Katılımcıları selamladıktan sonra konuşmasına başlayan Başkan Asya, istişare etmeyi en önem verdikleri konu olarak belirlediklerini ve bugüne kadar bu geleneği sürdürmeyi başardıklarını söyledi. Mahalle sakinlerinin yeni hicri yılını tebrik eden Başkan Asya, “1440'ıncı hicri yılbaşımıza birlikte kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Cenab-ı Hak yeni hicri yılını ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlı kılsın” dedi.

“Halkımıza Hizmet Etmek İçin Bu Yola Çıktık”

Sürekli vatandaşla iç içe olduklarını kaydeden Başkan Asya, “Düzenli olarak ‘Halk buluşmaları' kapsamında mahallelerimizde toplantılar düzenliyor ve mahalle sakinlerimiz ile bir araya geliyoruz. Bugün de sizlerin misafiri olarak, yaptıklarımızın hesabını vermek üzere karşınızdayız. İlk gün söylediğimiz gibi halkımıza hizmet etmek için bu yola çıktık. Makam, mevkii ve koltuk sevdalısı olarak değil, hizmetkârlık yapmak için bu görevi üstlendik.4,5 yılı geride bıraktığımız bu süre içerisinde sürekli toplumun her kesimi ile bir araya gelmeye özen göstererek, ilimizin kalkınması ve gelişmesi noktasında ortak aklı esas aldık. Bu anlayış ile Muşumuz için hayati önem arz eden projeleri bir bir hayata geçirdik” diye konuştu.

“Altyapı Projesiyle Önemli Bir Sorunu Ortadan Kaldrıyoruz”

Muş'un içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilemek üzere başlattıkları çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Başkan Asya, “İlimizin en büyük sorunu olan alt yapı projesini söz verdiğimiz gibi başlattık ve devam ettiriyoruz. Bencillik yapmadan şahsi bir hesap yapmadan tereddütsüz bu işe girdik. Bu çalışma sezonunda başlatılan kazı ve döşemelerle iyi bir ilerleme kat ettik. Bu süreçte çalışmalardan kaynaklı ortaya çıkan kötü görüntüler ve tahribatlar her ne kadar bizi yıpratsa da Muş'un geleceğini kurtaracağımız için bunlara göğüs gerdik. Sizlerin desteği ile bu projemizi başarılı bir şekilde sonuçlandırarak, ilimizin en büyük sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen tahribatları geçici çözümlerle onardık. Aynı şekilde kazı ve döşemeleri tamamlanan ana güzergahların asfaltlarını yaptık. Geçen yıl geçici olarak yaptığımız cadde ve sokakları bu yıl bir bütün olarak yenileyerek sizlerin hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.

“Yeni Park ve Yeşil Alanlarla Vatandaşlarımıza Nefes Alabilecekleri Mekanlar Oluşturuyoruz”

Yeşil alan oluşturma noktasında ciddi çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Başkan Asya, “Görevi devraldığımızda ilimizin yeşil alan kapasitesi 43 bin metrekare alandı. Ancak yapılaşmanın yoğun olarak yaşandığı ilimizde bunun yetersiz olduğunu ve bu alandaki eksikliğin giderilmesi için harekete geçtik. Sonuç olarak Ahmed-i Hani birinci ve ikinci etap, Lale Vadisi, Şeyh Şükrü Efendi, Köse Hoca, Zeki Ökmen, Vali Feridun Gültekin, Müftü Mehmet Çağlayan gibi birçok park ve mesire alanını kısa sürede halkımızın hizmetine sunduk. Atatürk Orman Çiftliğinin bulunduğu alanda yapacağımız 2023 Hatıra Ormanı Projesi ve fidanlık mevkiinde tamamlanma aşamasına gelen Göletli Park ile nefes alınacak yeni mekanlar oluşturduk. Vatandaşlarımızın beton yığınlarında hapsolmaması için şehir merkezinde bir Kent Meydanı oluşturmak için çalışmalarımızı başlattık. Muş Devlet Hastanesi uygulayacağımız projeyi ihale ettik. Önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak. Bu çalışmaların sonucunda yeşil alan kapasitemizi 300 bin metrekarenin üzerine çıkarmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Vahşi Depolama Sistemine Son Verdik”

Çöp alanının Muş için kötü bir imaj olduğunu belirten Başkan Asya, yapılan çalışmalar neticesinde vahşi depolama sistemine son verdiklerini söyleyerek, “Muş-Bitlis karayolu üzerinde ve Ahmed-i Hani Parkının arka tarafında belediyemize tahsis edilen boş alandaki çöp depolamasına son verdik. Katı Atık Belediyeler Birliğimizin kararı ile Korkut'un Kümbet köyünde tesisimizi kurana kadar atıkların Bitlis Katı Atık tesisine naklediyoruz. Katı Atık Aktarma istasyonunu geçen yıl kurduk. Sıkıştırma ve nakil araçları ile katı atıkları Bitlis'e gönderiyoruz. İnşallah mevcut çöp alanını da en kısa sürede ıslah ederek yeşil alan olarak hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.

Bilgi Evleri projesi kapsamında iki tesisi hizmete sunduklarını kaydeden Başkan Feyat Asya, “Çocukların ve gençlerin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak, vatandaşlarımızın istihdamını sağlayacak olan kurslar ve etkinlikler düzenlemek için iki mahallemizde Bilgi Evlerini kurduk. Biri sizlerin mahallesinde olmak üzere öğrencilerin ders çalışabileceği, araştırma yapabileceği, kitap okuyabileceği ve düzenlenecek etkinliklere katılabileceği bir ortam oluşturuldu. Bu yıl Yeni ve Zafer Mahallelerinde yapımına başladığımız tesisler de tamamlandı. Önümüzdeki günlerde açılışlarını yaparak hizmete sunacağız” dedi.

“Tarihi Yapılarımızı Gün Yüzüne Çıkarttık”

Tarihi yapıları korumaya özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Asya, “Bu kapsamda yıllarca Hükümet Konağı olarak kullanılan daha sonra çeşitli kurumlar tarafından kullanılan binanın tahsisini yaparak Muş Belediyesi hizmet binası olarak restore ettik. Şu anda Başkanlık makamı ile birlikte birçok birimimiz burada hizmet vermekte. Bununla beraber tarihi camilerimizin restorasyonu için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde olduk. Tarihi Muratpaşa Camiinin aslına uygun yapılması için çalışmalar yaptık. Araştırma kazısını üstlendiğimiz caminin inşaatına başlanması için ilgili kurumlarla iletişim halindeyiz. Yıldızlı Hanın aslına uygun yapılması için başlattığımız projemiz devam ediyor. Tamamlanma aşamasına gelen hanı da sezon sonuna doğru hizmete açmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Şehirlerarası Otobüs Terminali Yakında Halkımızın Hizmetinde”

Muş'a yakışır bir otobüs terminali yaptıklarını Başkan Asya, “Uzun yıllardır kullanılan ancak artık ihtiyaca cevap vermeyen otobüs terminali sorununu çözüme kavuşturduk. Muş-Bingöl karayolu üzerinde sebze ve meyve halinin yanında yaklaşık 23 bin metrekare alan üzerine modern bir terminalin yaptık. İnşaat çalışmalarının tamamlandığı tesisimizi kısa sürede açarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

“Alparslan 2 Barajından Cazibeli İçme Suyu Temin Edeceğiz”

Muş'un içme suyu sorunu köklü bir çözüme kavuşturacaklarının altını çizen Başkan Asya, “Şehir merkezinde yaşanan su sıkıntısını ortadan kaldırıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı yatırım programına aldığı proje ile Alparslan 2 barajından il geneline içme suyu temini sağlanacak. Mercimekkale mevkiinde kurulacak arıtma tesisi ile şehre cazibeli su gelecek. Gerekli çalışmalara başlandı. Gelecek yıl bu projenin tamamlanmasını planlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Asya, konuşmasının sonunda mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı. Talep ve önerisi olan vatandaşları da dinleyen Başkan Asya, çözüm noktasında birim amirlerine gerekli talimatı verdi.